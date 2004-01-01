Pinchflatのワンクリックインストール
手動での作業を一切必要とせず、お気に入りのチャンネルやプレイリストから新しい動画を自動的にダウンロードするセルフホスト型YouTubeメディアマネージャーです。
Pinchflat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pinchflatの活用例
Pinchflatは、yt-dlpをベースにしたセルフホスト型YouTubeコンテンツマネージャーで、チャンネルやプレイリストからの動画のダウンロードと整理を自動化します。一度ルールを設定すれば、Pinchflatが定期的に新しいコンテンツをチェックして自動的にダウンロードします。Plex、Jellyfin、Kodiなどのライブラリを強力にサポートしているため、手作業なしでメディアセンターを最新の状態に保つことができます。
VPSでPinchflatを実行すれば、自宅の帯域幅やコンピューターを占有することなく、ダウンロードを24時間365日稼働させることができます。SponsorBlock連携によりスポンサーセグメントをスキップし、RSSフィード生成機能でチャンネルをポッドキャストフィードに変換できます。また、オプションの自動削除機能で、ライブラリの増加に合わせてストレージを自動的に管理します。
Pinchflatの主な機能
自動チャンネルダウンロード
チャンネルまたはプレイリストのルールを設定すると、Pinchflatは定期的に新しいアップロードを確認し、手動でのトリガーなしに自動的にダウンロードします。
メディアセンター統合
Plex、Jellyfin、Kodiに最高のサポートを提供し、メディアサーバーが期待する通りにファイルを正確に整理する強力な命名システムを備えています。
SponsorBlock サポート
コミュニティ提供のSponsorBlockデータを使用して、ダウンロードした動画からスポンサー付きセグメント、イントロ、アウトロを自動的にスキップまたはカットします。
RSSフィード生成
YouTubeチャンネルやプレイリストをRSSフィードに変換することで、どのポッドキャストアプリやフィードリーダーアプリでも動画クリエイターをフォローできるようになります。
スマートストレージ管理
アーカイブの増加に合わせてディスク使用量を管理下に保つため、経過日数または件数で古いコンテンツの自動削除を設定します。
HostingerでPinchflatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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