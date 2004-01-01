Pinchflatは、yt-dlpをベースにしたセルフホスト型YouTubeコンテンツマネージャーで、チャンネルやプレイリストからの動画のダウンロードと整理を自動化します。一度ルールを設定すれば、Pinchflatが定期的に新しいコンテンツをチェックして自動的にダウンロードします。Plex、Jellyfin、Kodiなどのライブラリを強力にサポートしているため、手作業なしでメディアセンターを最新の状態に保つことができます。

VPSでPinchflatを実行すれば、自宅の帯域幅やコンピューターを占有することなく、ダウンロードを24時間365日稼働させることができます。SponsorBlock連携によりスポンサーセグメントをスキップし、RSSフィード生成機能でチャンネルをポッドキャストフィードに変換できます。また、オプションの自動削除機能で、ライブラリの増加に合わせてストレージを自動的に管理します。