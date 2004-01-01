1クリックインストールによるスチールブラウザの展開
AIエージェントがウェブ自動化とデータ抽出のために実際のChromeインスタンスを完全に制御できるようにする、オープンソースのブラウザAPI。
Steel Browser向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Steel Browserの活用例
Steel Browserは、AIエージェントと自動化ワークフローのために構築されたオープンソースのブラウザサンドボックスです。これは、RESTおよびWebSocket APIの背後でマネージドChromeインスタンスをラップし、完全なChrome DevTools Protocolを公開します。これにより、エージェントはPuppeteerやSeleniumの定型コードを扱うことなく、ページをナビゲートし、フォームに入力し、スクリーンショットをキャプチャし、構造化データを抽出できます。
Steelをセルフホストすることで、すべてのブラウジングセッション、クッキーストア、スクレイピングされたペイロードを、サードパーティのブラウザクラウドではなく、独自のインフラストラクチャに保持できます。これにより、セッションごとの料金を回避し、プロキシと検出防止設定を制御し、LangChain、CrewAI、OpenAI Agents SDK、またはカスタムコードなど、あらゆるAIエージェントフレームワークを同じバックエンドに接続できます。
Steel Browserの主な機能
「セッション管理」
単一のREST APIを通じて、クッキーとローカルストレージを呼び出し間で保持しながら、隔離されたブラウザセッションを作成、一時停止、再開、破棄できます。
「完全な CDP アクセス」
Puppeteer、Playwright、またはCDP互換のクライアントを使用して、WebSocket経由でChrome DevTools Protocolに直接接続し、きめ細かな制御を行います。
ページをMarkdownとPDFに
組み込みのエンドポイントは、レンダリングされた任意のページをクリーンなMarkdown、PDF、またはスクリーンショットに変換し、LLMのコンテキストウィンドウやドキュメントパイプラインに供給できるようになります。
「ライブセッションデバッガー」
ビジュアルダッシュボードは、すべてのセッションをリアルタイムでストリーミングします。そのため、エージェントが見ているものを確認し、アクションを再生し、ジョブを再実行することなく障害を診断できます。
フレームワーク非依存のSDK
公式のPythonおよびNode SDKは、LangChain、CrewAI、OpenAI Agents、およびカスタムスタックと連携し、エージェントロジックを書き換えることなく、クラウドブラウザプロバイダーから切り替えられます。
HostingerでSteel Browserを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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