Steel Browserは、AIエージェントと自動化ワークフローのために構築されたオープンソースのブラウザサンドボックスです。これは、RESTおよびWebSocket APIの背後でマネージドChromeインスタンスをラップし、完全なChrome DevTools Protocolを公開します。これにより、エージェントはPuppeteerやSeleniumの定型コードを扱うことなく、ページをナビゲートし、フォームに入力し、スクリーンショットをキャプチャし、構造化データを抽出できます。

Steelをセルフホストすることで、すべてのブラウジングセッション、クッキーストア、スクレイピングされたペイロードを、サードパーティのブラウザクラウドではなく、独自のインフラストラクチャに保持できます。これにより、セッションごとの料金を回避し、プロキシと検出防止設定を制御し、LangChain、CrewAI、OpenAI Agents SDK、またはカスタムコードなど、あらゆるAIエージェントフレームワークを同じバックエンドに接続できます。