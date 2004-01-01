Dufsの1クリックインストール。
クリーンなウェブUI、WebDAVサポート、パスごとのアクセス制御を備えた軽量なセルフホスト型ファイルサーバーです。
Dufs向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dufsの活用例
Dufs は軽量なオープンソースのファイルサーバーで、クリーンなウェブインターフェースを通じてファイルの閲覧、アップロード、ダウンロード、管理が可能です。WebDAV に対応しているため、Windows、macOS、または Linux 上で、標準のファイルマネージャー クライアントを使用してストレージをネットワークドライブとしてマウントできます。接続デバイスに追加のソフトウェアは必要ありません。
VPS 上で Dufs をセルフホストすることで、クラウドストレージ料金、ベンダーのファイルサイズ制限、第三者によるデータへのアクセスなしに、完全に制御するインフラストラクチャ上にファイルを保持できます。ディレクトリごとに読み書きまたは読み取り専用のアクセスルールを設定し、資格情報でパスを保護し、組み込みの Traefik 統合を通じて HTTPS 経由でファイルを安全に共有できます。
Dufsの主な機能
「Webファイルブラウザ」
追加のクライアントソフトウェアをインストールすることなく、どのブラウザからでもファイルの閲覧、アップロード、ダウンロード、名前の変更、および削除が可能です。
WebDAV プロトコル
OSに内蔵されたWebDAVサポートを使用し、Windows、macOS、またはLinux上で、Dufsサーバーをネイティブネットワークドライブとしてマウントします。
パスごとのアクセス制御
異なるディレクトリに、個別の読み書きまたは読み取り専用のルールを適用し、それぞれ個別の認証情報によって保護されます。
「ファイル検索とプレビュー」
保存されているファイルを名前で検索し、画像、テキスト、動画などの一般的な形式をブラウザで直接プレビューできます。
「シングルコンテナ」
外部データベースなしで単一の軽量コンテナとして動作するため、バックアップ、移行、メンテナンスが簡単です。
HostingerでDufsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。