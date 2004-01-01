Dufs は軽量なオープンソースのファイルサーバーで、クリーンなウェブインターフェースを通じてファイルの閲覧、アップロード、ダウンロード、管理が可能です。WebDAV に対応しているため、Windows、macOS、または Linux 上で、標準のファイルマネージャー クライアントを使用してストレージをネットワークドライブとしてマウントできます。接続デバイスに追加のソフトウェアは必要ありません。

VPS 上で Dufs をセルフホストすることで、クラウドストレージ料金、ベンダーのファイルサイズ制限、第三者によるデータへのアクセスなしに、完全に制御するインフラストラクチャ上にファイルを保持できます。ディレクトリごとに読み書きまたは読み取り専用のアクセスルールを設定し、資格情報でパスを保護し、組み込みの Traefik 統合を通じて HTTPS 経由でファイルを安全に共有できます。