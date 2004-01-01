1クリックインストールでConvosデプロイ
あらゆるデバイスからチャットネットワークに常に接続できる、最新のブラウザベースIRCクライアントです。
Convos向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Convosの活用例
Convosは、自分のサーバー上で動作し、24時間体制でIRCネットワークに接続し続ける、完全にセルフホスト型で常時稼働のIRCクライアントです。閉じるとオフラインになる従来のIRCクライアントとは異なり、Convosは永続的な接続を維持するため、デバイスがオフラインの場合でもメッセージを見逃すことはありません。
ソフトウェアをインストールすることなく、どのブラウザからでもIRC会話にアクセスできます。Convosはチャット履歴全体を保存し、複数のユーザーとネットワークをサポートし、カジュアルなチャットユーザーと長年のIRCコミュニティの両方のために設計された、クリーンでモダンなインターフェースを提供します。セルフホスティングにより、データとユーザーアクセスを完全に制御できます。
Convosの主な機能
常時稼働の接続
ConvosはVPS上で24時間365日稼働し、IRCネットワークに接続を維持するため、あなたがログインした際にメッセージがキャプチャされ、待機しています。
「すべてのチャット履歴」
すべてのメッセージはサーバー側に保存され、どのブラウザからでも利用できます。これにより、すべてのチャンネルと会話で検索可能な履歴が提供されます。
マルチネットワークサポート
複数のIRCネットワークに同時に接続し、すべてのチャンネルとダイレクトメッセージを単一の統合インターフェースから管理します。
ソフトウェアインストール不要
IRCクライアントに完全にブラウザ経由でアクセスできます。デスクトップアプリ、プラグイン、設定は一切不要で、お使いのどのデバイスでもご利用いただけます。
マルチユーザー対応
チームメンバーや友人を招待してConvosインスタンスを共有し、それぞれが独自の独立したアカウントとネットワーク設定を持てるようにしましょう。
HostingerでConvosを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。