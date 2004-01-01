Convosは、自分のサーバー上で動作し、24時間体制でIRCネットワークに接続し続ける、完全にセルフホスト型で常時稼働のIRCクライアントです。閉じるとオフラインになる従来のIRCクライアントとは異なり、Convosは永続的な接続を維持するため、デバイスがオフラインの場合でもメッセージを見逃すことはありません。

ソフトウェアをインストールすることなく、どのブラウザからでもIRC会話にアクセスできます。Convosはチャット履歴全体を保存し、複数のユーザーとネットワークをサポートし、カジュアルなチャットユーザーと長年のIRCコミュニティの両方のために設計された、クリーンでモダンなインターフェースを提供します。セルフホスティングにより、データとユーザーアクセスを完全に制御できます。