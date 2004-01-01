OneDevは、Gitホスティング、CI/CD自動化、課題追跡、カンバンボード、パッケージレジストリを単一のアプリケーションに統合した、包括的なセルフホスト型DevOpsプラットフォームです。視覚的なパイプラインビルダーとコードインテリジェンス機能により、DevOpsに関する深い専門知識を持たない開発者でも利用しやすくなっています。一方、高度なクエリ言語は、パワーユーザーにビルド、課題、コミットに対する正確な制御を提供します。

VPSでOneDevをセルフホストすることで、固定のインフラコストで無制限の開発者が利用でき、ソースコードとビルド成果物の完全な所有権を持つことができます。このテンプレートには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQLと、OneDevがサーバー上で直接CI/CDジョブを実行できるようにするDockerソケットアクセスが含まれています。