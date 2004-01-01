1クリックインストールでのOneDevデプロイ
Gitホスティング、CI/CDパイプライン、カンバンボード、パッケージレジストリを組み合わせたオールインワンのセルフホスト型DevOpsプラットフォーム
OneDev向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OneDevの活用例
OneDevは、Gitホスティング、CI/CD自動化、課題追跡、カンバンボード、パッケージレジストリを単一のアプリケーションに統合した、包括的なセルフホスト型DevOpsプラットフォームです。視覚的なパイプラインビルダーとコードインテリジェンス機能により、DevOpsに関する深い専門知識を持たない開発者でも利用しやすくなっています。一方、高度なクエリ言語は、パワーユーザーにビルド、課題、コミットに対する正確な制御を提供します。
VPSでOneDevをセルフホストすることで、固定のインフラコストで無制限の開発者が利用でき、ソースコードとビルド成果物の完全な所有権を持つことができます。このテンプレートには、信頼性の高いデータストレージ用のPostgreSQLと、OneDevがサーバー上で直接CI/CDジョブを実行できるようにするDockerソケットアクセスが含まれています。
OneDevの主な機能
Gitホスティング＆コードレビュー
高度な差分視覚化、ブランチ保護、マージ戦略制御機能を備え、構造化されたコードレビューを可能にするフルGitサーバー。
「ビジュアル CI/CD ビルダー」
YAMLをゼロから記述することなくパイプラインを構築し、視覚化できます。ドラッグ＆ドロップでステップを操作し、バージョン管理のために完全なYAMLエクスポートが可能です。
カンバン＆課題トラッキング
カスタムフィールドと高度なクエリ言語を備え、精密なフィルタリングに対応した組み込みのカンバンボードと課題トラッカーです。
「パッケージ レジストリ」
コードやパイプラインとともに、統合レジストリにDockerイメージやその他のビルドアーティファクトをホストします。
コードインテリジェンス
シンボルナビゲーションとセマンティックコード検索は、開発者が不慣れなコードベースをより迅速に理解するのに役立ちます。
HostingerでOneDevを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。