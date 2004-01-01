OrangeHRMは、世界中の何千もの組織で使用されている、完全にオープンソースの人事管理プラットフォームです。従業員記録や休暇管理から、人事評価、採用パイプライン、勤怠管理まで、人事ライフサイクル全体を単一のセルフホスト型アプリケーションでカバーしています。

独自のVPSでOrangeHRMをホストすると、ユーザーごとのSaaS料金なしで、すべての従業員データ、給与情報、人事記録を直接管理下に置くことができます。カスタムレポート作成や統合のためにデータベースへのフルアクセスが可能になり、機密性の高い従業員データの完全な所有権を保持できます。