1クリックインストールでのLocalAIデプロイ
ご自身のハードウェア上で、LLM、画像生成、音声転写を実行できる、セルフホスト型でOpenAI API互換の推論サーバーです。
LocalAI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LocalAIの活用例
LocalAIは、OpenAI APIの無料のオープンソース代替であり、完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。これはOpenAI REST API仕様を実装しているため、OpenAI向けに構築されたあらゆるアプリケーション（LangChain、LlamaIndex、AutoGen、その他数百ものアプリケーション）は、コードの変更なしに単一のエンドポイントURLを変更するだけでLocalAIに切り替えることができます。llama.cppを介した言語モデル、Stable Diffusionを介した画像生成、Whisperを介した音声転写をサポートしており、これらすべてが組み込みのモデルギャラリーとチャットUIを備えた単一のコンテナから提供されます。
LocalAIをセルフホストするということは、プロンプト、応答、生成されたコンテンツがサーバーから離れることがないことを意味します。トークンごとのコスト、レート制限、サードパーティAPIの可用性への依存がなく、プライバシーに配慮したワークロードやコストを重視する本番環境でのデプロイメントに実用的です。
LocalAIの主な機能
OpenAI API 互換
アプリケーションコードを変更することなく、OpenAI API呼び出しの代替として利用できます — ベースURLを更新し、APIキーを切り替えるだけで済みます。
マルチモーダル推論
言語モデル、画像生成（Stable Diffusion）、音声転写（Whisper）を、単一のサーバー上で統合APIを通じて実行できます。
「組み込みモデルギャラリー」
設定ファイルを記述したり、CLIコマンドを実行したりすることなく、「ウェブUI」から事前設定済みモデルを閲覧、ダウンロード、有効化できます。
CPU単独動作
標準的なVPSハードウェアで動作し、GPU要件はありません。GPUアクセラレーションは利用可能な場合にサポートされますが、必須ではありません。
「トークン費用なし」
リクエストごとの料金、使用量クォータ、請求は一切不要で、無制限の推論が可能です。費用は、それを実行するVPSのみです。
HostingerでLocalAIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。