LocalAIは、OpenAI APIの無料のオープンソース代替であり、完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。これはOpenAI REST API仕様を実装しているため、OpenAI向けに構築されたあらゆるアプリケーション（LangChain、LlamaIndex、AutoGen、その他数百ものアプリケーション）は、コードの変更なしに単一のエンドポイントURLを変更するだけでLocalAIに切り替えることができます。llama.cppを介した言語モデル、Stable Diffusionを介した画像生成、Whisperを介した音声転写をサポートしており、これらすべてが組み込みのモデルギャラリーとチャットUIを備えた単一のコンテナから提供されます。

LocalAIをセルフホストするということは、プロンプト、応答、生成されたコンテンツがサーバーから離れることがないことを意味します。トークンごとのコスト、レート制限、サードパーティAPIの可用性への依存がなく、プライバシーに配慮したワークロードやコストを重視する本番環境でのデプロイメントに実用的です。