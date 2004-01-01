1クリックインストールによるEclipse Hawkbitのデプロイ
接続されたエッジデバイス群へファームウェアやソフトウェアを展開するための、オープンソースのIoTアップデート管理です。
Eclipse Hawkbit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Eclipse Hawkbitの活用例
Eclipse Hawkbitは、IPベースのネットワークに接続された制約のあるエッジデバイス、ゲートウェイ、コントローラーへのソフトウェアアップデートを展開するための、ドメインに依存しないバックエンドフレームワークです。JavaとSpringをベースにしており、フリートオペレーターが産業規模でOTA（Over-the-Air）アップデートをスケジュール、ターゲット設定、監視するために必要なサーバーサイドインフラストラクチャを提供します。
独自のVPSでHawkbitをセルフホストすることで、デバイスインベントリ、アーティファクトバイナリ、ロールアウトテレメトリを、デバイスごとの料金やベンダーロックインなしで、お客様の管理下に置くことができます。これにより、デバイス向けのDirect Device Integration APIと、独自のツールからキャンペーンをオーケストレーションするためのManagement APIが公開されます。
Eclipse Hawkbitの主な機能
ターゲットを絞った展開
デバイス属性によってロールアウトグループを定義し、成功しきい値と自動ロールバックトリガーを設定した制御された波で更新を進めます。
「アーティファクトリポジトリ」
ファームウェアイメージ、OSパッケージ、アプリケーションバンドルを、チェックサム検証付きの組み込みアーティファクトストアからアップロード、バージョン管理、提供します。
直接デバイスAPI
デバイスは、特注のトランスポートコードなしでDDI RESTインターフェースをポーリングし、割り当てられたアップデートの取得、進捗の報告、インストール結果の確認を行います。
「マルチテナント対応」
テナントごとにデバイスフリート、ユーザー、ソフトウェアリポジトリを分離します。これは、顧客のデプロイメントを管理したり、製品ラインを分離したりするのに便利です。
管理REST API
ロールアウト、ターゲット、ディストリビューションセット、ソフトウェアモジュールをプログラムで推進し、CI/CDパイプラインおよび既存の運用ツールと統合します。
RabbitMQ イベントバス
デバイスの状態変化とロールアウトイベントをRabbitMQにストリーミングすることで、ダウンストリームシステムはデータベースをポーリングすることなくリアルタイムで反応できます。
HostingerでEclipse Hawkbitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。