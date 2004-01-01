Eclipse Hawkbitは、IPベースのネットワークに接続された制約のあるエッジデバイス、ゲートウェイ、コントローラーへのソフトウェアアップデートを展開するための、ドメインに依存しないバックエンドフレームワークです。JavaとSpringをベースにしており、フリートオペレーターが産業規模でOTA（Over-the-Air）アップデートをスケジュール、ターゲット設定、監視するために必要なサーバーサイドインフラストラクチャを提供します。

独自のVPSでHawkbitをセルフホストすることで、デバイスインベントリ、アーティファクトバイナリ、ロールアウトテレメトリを、デバイスごとの料金やベンダーロックインなしで、お客様の管理下に置くことができます。これにより、デバイス向けのDirect Device Integration APIと、独自のツールからキャンペーンをオーケストレーションするためのManagement APIが公開されます。