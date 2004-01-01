Databasusは、PostgreSQL、MySQL、MongoDBの自動バックアップを単一のWebインターフェースで一元管理する、セルフホスト型のデータベースバックアップ管理ツールです。スケジュール設定、実行、圧縮、保持ローテーション、健全性監視といったバックアップのライフサイクル全体を処理し、各データベースタイプに個別のスクリプトを必要としません。

VPSでDatabasusをセルフホストすることで、バックアップを自身のインフラストラクチャに直接保存でき、ギガバイトごとのクラウドストレージ料金を排除し、機密データを自身の管理下に置くことができます。Webダッシュボードは、バックアップの成功率、ストレージ使用量、ジョブ履歴を明確に可視化し、専用のVPSリソースにより、バックアップジョブが本番データベースのパフォーマンスに影響を与えることなく実行されることを保証します。