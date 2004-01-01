Databasusのワンクリックインストール
PostgreSQL、MySQL、MongoDBのバックアップを自動化および監視するためのセルフホスト型データベースバックアップマネージャー。
Databasus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Databasusの活用例
Databasusは、PostgreSQL、MySQL、MongoDBの自動バックアップを単一のWebインターフェースで一元管理する、セルフホスト型のデータベースバックアップ管理ツールです。スケジュール設定、実行、圧縮、保持ローテーション、健全性監視といったバックアップのライフサイクル全体を処理し、各データベースタイプに個別のスクリプトを必要としません。
VPSでDatabasusをセルフホストすることで、バックアップを自身のインフラストラクチャに直接保存でき、ギガバイトごとのクラウドストレージ料金を排除し、機密データを自身の管理下に置くことができます。Webダッシュボードは、バックアップの成功率、ストレージ使用量、ジョブ履歴を明確に可視化し、専用のVPSリソースにより、バックアップジョブが本番データベースのパフォーマンスに影響を与えることなく実行されることを保証します。
Databasusの主な機能
複数データベースのサポート
統合インターフェースからPostgreSQL、MySQL、MongoDBをバックアップし、データベースエンジンごとに個別のバックアップスクリプトを管理する必要をなくします。
自動予約機能
手動での介入なしに、日次、週次、月次のバックアップが自動的にローテーションするように、バックアップ間隔と保持ポリシーを設定します。
「ウェブベースのダッシュボード」
一元化されたインターフェースから、バックアップの状態、ストレージ使用量、ジョブ履歴を監視し、注意が必要な障害に対するアラートを受け取ることができます。
「バックアップ検証」
各バックアップ後に整合性チェックを実行し、バックアップが有効で利用可能であることを確認してから、リテンションポリシーに計上します。
時点復元
特定のバックアップスナップショットにデータベースを復元し、災害復旧とステージング環境での本番データの安全なテストを可能にします。
HostingerでDatabasusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。