Koffanは、カップル、家族、共有世帯向けに構築されたセルフホスト型の買い物リストWebアプリケーションです。WebSocketsを介して、スマートフォン、タブレット、デスクトップ間でリアルタイムに同期し、プログレッシブウェブアプリとしてオフラインでも動作し、独自の購入履歴からファジーオートコンプリート機能で商品をカスタムセクションに整理します。

VPSでKoffanをセルフホストすることで、買い物SaaSではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に世帯の買い物リストを保持できます。Goで記述され、組み込みのSQLiteデータベースを使用しており、約2.5 MBのRAMと16 MBのディスク容量で動作します。13言語の翻訳が付属しており、ブルートフォースログイン保護機能が含まれ、自動化、移行、統合のためのオプションのREST APIを公開しています。