Koffanの1クリックインストールによるデプロイ
カップルや家族向けの、リアルタイム同期、オフラインモード、PWAインストール機能を備えた超軽量セルフホスト型買い物リストアプリです。
Koffan向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Koffanの活用例
Koffanは、カップル、家族、共有世帯向けに構築されたセルフホスト型の買い物リストWebアプリケーションです。WebSocketsを介して、スマートフォン、タブレット、デスクトップ間でリアルタイムに同期し、プログレッシブウェブアプリとしてオフラインでも動作し、独自の購入履歴からファジーオートコンプリート機能で商品をカスタムセクションに整理します。
VPSでKoffanをセルフホストすることで、買い物SaaSではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に世帯の買い物リストを保持できます。Goで記述され、組み込みのSQLiteデータベースを使用しており、約2.5 MBのRAMと16 MBのディスク容量で動作します。13言語の翻訳が付属しており、ブルートフォースログイン保護機能が含まれ、自動化、移行、統合のためのオプションのREST APIを公開しています。
Koffanの主な機能
「リアルタイム同期」
WebSocketによるライブアップデートにより、アイテムが追加、チェック、または編集されると、すべての世帯メンバーが同じリストを共有し続けます。
「オフライン PWA」
携帯電話のホーム画面にインストールしてください。接続がない状態でもアイテムの追加やチェックを続けることができ、オンラインに戻ると変更が同期されます。
複数のリスト
カスタムアイコンを使用して、店舗ごとまたは目的ごとに個別のリストを作成し、「乳製品」、「野菜」、「掃除用品」のような商品セクションを再利用します。
超軽量フットプリント
GoとSQLiteバックエンドで記述されており、ディスク上では約16MB、RAMは2.5MB程度です。最小のVPSプランにも最適です。
「スマートオートコンプリート」
ファジー検索は、過去の購入履歴から商品を提案し、各商品がどのセクションに属するかを記憶します。
「REST APIアクセス」
オプションのAPIトークンは、自動化、統合、およびインスタンス間のリスト移行のためのプログラムによるアクセスを可能にします。
HostingerでKoffanを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。