1クリックインストールによるflatnotesのデプロイ
すべてのノートをプレーンなMarkdownファイルとして保存する、データベース不要のセルフホスト型ノートアプリです。
flatnotes向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
flatnotesの活用例
flatnotesは、ノートが単なるプレーンなMarkdownファイルであるという、たった1つの原則に基づいて構築された、ミニマリストなセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。データベースもベンダーロックインも複雑なデータ構造もありません。どんなツールでも読み書き、編集、バックアップできる、サーバー上のテキストファイルがあるだけです。クリーンなインターフェースは気が散る要素を取り除き、Wikilinkと全文検索を通じて、執筆、整理、アイデアの接続に集中できるようにします。
VPSでflatnotesをセルフホストするということは、あなたの個人的な思考、研究ノート、ジャーナルが完全にあなたのインフラ内に留まることを意味します。スキャンされたり、マイニングされたり、第三者の利用規約変更の対象になったりすることは決してありません。バックアップはフォルダをコピーするのと同じくらい簡単で、あなたのノートは永遠にポータブルなままです。
flatnotesの主な機能
データベースレスストレージ
すべてのノートはディスク上のプレーンなMarkdownファイルです — データベースは不要で、バックアップと移行が非常に簡単になります。
ウィキリンク接続
ウィキリンクを使ってノート間のアイデアを繋げ、あなたのコレクションを個人的な知識ネットワークに変えましょう。
全文検索
手動でタグ付けすることなく、すべてのノートを瞬時に検索し、アイデア、スニペット、参照など、あらゆるものを見つけられます。
デュアル編集モード
好みや執筆タスクに応じて、raw MarkdownとWYSIWYGビジュアルエディターを切り替えることができます。
「タグ組織」
大規模な個人知識ベース全体を素早くナビゲートできるよう、タグを使ってノートを分類・フィルタリングします。
Hostingerでflatnotesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。