flatnotesは、ノートが単なるプレーンなMarkdownファイルであるという、たった1つの原則に基づいて構築された、ミニマリストなセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。データベースもベンダーロックインも複雑なデータ構造もありません。どんなツールでも読み書き、編集、バックアップできる、サーバー上のテキストファイルがあるだけです。クリーンなインターフェースは気が散る要素を取り除き、Wikilinkと全文検索を通じて、執筆、整理、アイデアの接続に集中できるようにします。

VPSでflatnotesをセルフホストするということは、あなたの個人的な思考、研究ノート、ジャーナルが完全にあなたのインフラ内に留まることを意味します。スキャンされたり、マイニングされたり、第三者の利用規約変更の対象になったりすることは決してありません。バックアップはフォルダをコピーするのと同じくらい簡単で、あなたのノートは永遠にポータブルなままです。