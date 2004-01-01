Paymenterは、取引ごとの手数料や独自のライセンス費用なしでプロフェッショナルなサブスクリプション管理を必要とするホスティング会社やサービスプロバイダー向けに特別に構築されたオープンソースの請求プラットフォームです。サービスプロビジョニングから請求書作成、支払い回収まで、顧客のライフサイクル全体を処理し、Stripe、PayPal、Pterodactyl、cPanel、Plesk、DirectAdminとのネイティブ統合を備えています。クリーンな管理ダッシュボードを備えたLaravel上に構築されたPaymenterは、ホスティングビジネスが請求エクスペリエンスのあらゆる側面をカスタマイズできる柔軟性を提供します。

VPSでPaymenterをセルフホストすることは、取引マークアップなし、顧客制限なし、そしてプラットフォームの完全な制御を意味します。MariaDBとRedisはローカルで実行され、高速なチェックアウトエクスペリエンスと応答性の高い管理操作を実現します。また、MITライセンスにより、お客様の正確なビジネスモデルに合わせてプラットフォームを変更および拡張できます。