Paymenterの1クリックインストール
ホスティング会社向けに構築された、Stripe、PayPal、自動プロビジョニング連携機能を備えたオープンソースの請求およびサブスクリプション管理プラットフォームです。
Paymenter向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Paymenterの活用例
Paymenterは、取引ごとの手数料や独自のライセンス費用なしでプロフェッショナルなサブスクリプション管理を必要とするホスティング会社やサービスプロバイダー向けに特別に構築されたオープンソースの請求プラットフォームです。サービスプロビジョニングから請求書作成、支払い回収まで、顧客のライフサイクル全体を処理し、Stripe、PayPal、Pterodactyl、cPanel、Plesk、DirectAdminとのネイティブ統合を備えています。クリーンな管理ダッシュボードを備えたLaravel上に構築されたPaymenterは、ホスティングビジネスが請求エクスペリエンスのあらゆる側面をカスタマイズできる柔軟性を提供します。
VPSでPaymenterをセルフホストすることは、取引マークアップなし、顧客制限なし、そしてプラットフォームの完全な制御を意味します。MariaDBとRedisはローカルで実行され、高速なチェックアウトエクスペリエンスと応答性の高い管理操作を実現します。また、MITライセンスにより、お客様の正確なビジネスモデルに合わせてプラットフォームを変更および拡張できます。
Paymenterの主な機能
「サブスクリプション管理」
柔軟なサイクル、自動更新リマインダー、日割り計算により、顧客が利用したサービスに対して常に正確に請求されるように、定期請求を処理します。
自動プロビジョニング
新規サービス注文は、Pterodactyl、cPanel、Plesk、またはDirectAdminの連携を通じてリソースを自動的にプロビジョニングし、支払いから納品までの手動設定を不要にします。
複数の決済ゲートウェイ
個別の連携作業なしで、Stripe、PayPal、Mollie を通じた支払いを標準で受け付け、お客様が希望する支払い方法を提供できます。
「顧客セルフサービスポータル」
顧客は、ブランド化されたポータルを通じて、自身のサービス、請求書、およびアカウントの詳細を管理できます。これにより、日常的な請求に関する問い合わせのサポートチケット数を削減できます。
拡張プラグインシステム
コアプラットフォームコードを変更することなく、プラグインアーキテクチャを通じてカスタム統合、決済ゲートウェイ、プロビジョニングモジュールを追加します。
HostingerでPaymenterを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。