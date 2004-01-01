Docker Registryは、Dockerイメージ用の公式のオープンソースストレージおよび配布システムです。独自のレジストリを運用することで、チームはコンテナイメージ用のプライベートで高性能なリポジトリを持つことができます。これにより、独自のアプリケーションコードをパブリックハブから隔離しつつ、CI/CDパイプラインや本番環境へのデプロイにおいて、高速で信頼性の高いイメージプルを保証します。

VPSでセルフホストすることで、イメージデータがインフラストラクチャから離れることはありません。これにより、データガバナンスポリシーへの準拠が簡素化され、外部サービスへの依存がなくなります。ホスト型レジストリプロバイダーによって課されるイメージごとの料金や帯域幅の制限なしに、アクセス、保持ポリシー、ストレージ容量を制御できます。