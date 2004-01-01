1クリックインストールでのDocker Registryデプロイ
Dockerコンテナイメージを保存、配布、管理するための公式プライベートレジストリ
Docker Registry向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Docker Registryの活用例
Docker Registryは、Dockerイメージ用の公式のオープンソースストレージおよび配布システムです。独自のレジストリを運用することで、チームはコンテナイメージ用のプライベートで高性能なリポジトリを持つことができます。これにより、独自のアプリケーションコードをパブリックハブから隔離しつつ、CI/CDパイプラインや本番環境へのデプロイにおいて、高速で信頼性の高いイメージプルを保証します。
VPSでセルフホストすることで、イメージデータがインフラストラクチャから離れることはありません。これにより、データガバナンスポリシーへの準拠が簡素化され、外部サービスへの依存がなくなります。ホスト型レジストリプロバイダーによって課されるイメージごとの料金や帯域幅の制限なしに、アクセス、保持ポリシー、ストレージ容量を制御できます。
Docker Registryの主な機能
プライベート画像ストレージ
独自のインフラストラクチャに独自のコンテナイメージを安全に保存し、機密性の高いコードをパブリックレジストリから遠ざけます。
CI/CD 統合
標準のDockerプッシュおよびプルAPIは、すべてのビルドツール、パイプライン、オーケストレーションプラットフォームとの互換性を保証します。
「Webhook対応」
新しいイメージがレジストリにプッシュされるたびに、ダウンストリームパイプラインのステップを自動的にトリガーします。
永続レイヤーキャッシュ
画像間の共有レイヤーストレージは、ディスク使用量を劇的に削減し、チーム全体での画像配布を高速化します。
HostingerでDocker Registryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。