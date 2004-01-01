Documensoは、DocuSignのオープンソースの代替であり、機密文書の管理をサードパーティのSaaSプロバイダーに委ねることなく、安全で法的に拘束力のあるデジタル署名を必要とする組織向けに構築されています。複数当事者による署名ワークフロー、ドキュメントテンプレート、包括的な監査証跡をサポートしており、法務、人事、財務チームに適したクリーンなインターフェースを備えています。

VPSでDocumensoをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、署名、監査記録を独自のインフラストラクチャ内に保持できます。ドキュメントごとの料金、ベンダーによるストレージ制限、共有プラットフォームを介したデータ漏洩のリスクはありません。ローカル証明書管理と設定可能なSMTPにより、署名プロセスは完全にユーザーの管理下に置かれます。