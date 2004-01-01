1クリックインストールでDocumensoデプロイ
完全なデータ所有権を持ち、法的拘束力のあるデジタル署名に対応したオープンソースの文書署名プラットフォームです。
Documenso向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Documensoの活用例
Documensoは、DocuSignのオープンソースの代替であり、機密文書の管理をサードパーティのSaaSプロバイダーに委ねることなく、安全で法的に拘束力のあるデジタル署名を必要とする組織向けに構築されています。複数当事者による署名ワークフロー、ドキュメントテンプレート、包括的な監査証跡をサポートしており、法務、人事、財務チームに適したクリーンなインターフェースを備えています。
VPSでDocumensoをセルフホストすることで、すべてのドキュメント、署名、監査記録を独自のインフラストラクチャ内に保持できます。ドキュメントごとの料金、ベンダーによるストレージ制限、共有プラットフォームを介したデータ漏洩のリスクはありません。ローカル証明書管理と設定可能なSMTPにより、署名プロセスは完全にユーザーの管理下に置かれます。
Documensoの主な機能
複数当事者署名
複数の署名者に文書を順次または並行してルーティングし、完了ステータスをリアルタイムで追跡します。
包括的な監査証跡
すべてのアクションはタイムスタンプとIPアドレスとともに記録され、法的およびコンプライアンスの目的で必要とされる証拠の記録が作成されます。
「ドキュメントテンプレート」
頻繁に使用する文書構造をテンプレートとして保存することで、契約書やNDAなどの繰り返し発生する署名ワークフローを迅速化できます。
ローカル証明書署名
ドキュメントはローカルで管理された証明書を使用して署名され、暗号化プロセス全体はお客様のインフラストラクチャ内で完結します。
メール通知
文書送信者が手動でフォローアップすることなく、自動リマインダーとステータス更新によって、すべての関係者が常に情報を把握できます。
HostingerでDocumensoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。