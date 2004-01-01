Yaoは、開発者がバックエンドコードの代わりにJSONおよびYAML設定ファイルを記述することで、Webアプリケーション、REST API、管理ダッシュボードを構築できるようにする、オープンソースのフルスタックアプリケーションランタイムです。元々はローコードエンジンでしたが、Yao v1.0は、ネイティブのMCP（Model Context Protocol）統合、マルチエージェントオーケストレーション、および組み込みの会話型チャットインターフェースを備えたAIエージェントプラットフォームへと進化しました。

従来のフレームワークとは異なり、Yaoは組み込みのSQLiteデータベース、TypeScriptフック用のV8 JavaScriptエンジン、およびサーバーレンダリングUIシステムを備えた単一のGoバイナリとして提供されます。これにより、個別のランタイムやデータベースを管理することなく、AIを活用したWebアプリケーションを構築および実行するための自己完結型環境となります。