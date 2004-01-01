1クリックインストールでのYaoデプロイ
JSON設定でウェブアプリケーションとAPIを構築するためのアプリケーションランタイムとAIエージェントフレームワーク（オープンソース）
Yao向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Yaoの活用例
Yaoは、開発者がバックエンドコードの代わりにJSONおよびYAML設定ファイルを記述することで、Webアプリケーション、REST API、管理ダッシュボードを構築できるようにする、オープンソースのフルスタックアプリケーションランタイムです。元々はローコードエンジンでしたが、Yao v1.0は、ネイティブのMCP（Model Context Protocol）統合、マルチエージェントオーケストレーション、および組み込みの会話型チャットインターフェースを備えたAIエージェントプラットフォームへと進化しました。
従来のフレームワークとは異なり、Yaoは組み込みのSQLiteデータベース、TypeScriptフック用のV8 JavaScriptエンジン、およびサーバーレンダリングUIシステムを備えた単一のGoバイナリとして提供されます。これにより、個別のランタイムやデータベースを管理することなく、AIを活用したWebアプリケーションを構築および実行するための自己完結型環境となります。
Yaoの主な機能
「JSON API ビルダー」
REST APIエンドポイント、データベースモデル、および管理パネルをJSON/YAML設定ファイルで完全に定義し、バックエンドのボイラープレートコードを排除します。
AIエージェントオーケストレーション
ネイティブMCPサポートとマルチエージェント実行により、AIツールを接続し、サブエージェントにタスクを委任し、単一の構成から並行エージェントワークフローを実行できます。
組み込みV8エンジン
バンドルされたV8 JavaScriptランタイムを使用して、Yao内でTypeScriptのビジネスロジックとフックを直接実行できます。— Node.jsのインストールは不要です。
サーバでレンダリングされた「UI」
SUI Pagesは、個別のJavaScriptフレームワークなしで完全なフロントエンドインターフェースを構築するための、コンポーネントベースのサーバーサイドレンダリングシステムを提供します。
ベクトル検索機能
統合されたベクトル検索、ナレッジグラフ、およびGraphRAG機能が、セマンティック文書検索とAIナレッジベース機能を実現します。
HostingerでYaoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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