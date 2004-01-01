Apache ShenYuのワンクリックインストール
大規模なサービスプロキシ、プロトコル変換、APIガバナンスに対応する高性能JavaネイティブAPIゲートウェイ。
Apache ShenYu向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache ShenYuの活用例
Apache ShenYuは、高スループットと低レイテンシーが求められるマイクロサービス環境向けに構築された、オープンソースのJavaネイティブAPIゲートウェイです。これは、Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、WebSocketなどに基づいて構築されたサービス全体で、ルーティング、プロトコル変換、およびトラフィックガバナンスのための統合されたエントリーポイントとして機能します。ホットスワップ可能なプラグインアーキテクチャにより、ゲートウェイを再起動することなく、レート制限、認証、WAF、サーキットブレーキングなどのトラフィック制御ポリシーを有効または無効にできます。
バンドルされている管理コンソールは、ブラウザベースのダッシュボードを通じて、ルーティングルール、セレクター、およびシステム権限に対するリアルタイムの可視性と動的な制御をチームに提供します。独自のVPSでShenYuをセルフホストすることで、APIトラフィックをインフラストラクチャ内に維持し、リクエストごとのクラウドエグレスコストを排除し、マネージドAPIゲートウェイサービスに依存することなくガバナンスポリシーを適用できます。
Apache ShenYuの主な機能
ホットスワップ可能なプラグイン
ゲートウェイを再起動したり、ライブトラフィックを中断したりすることなく、実行時にトラフィックプラグイン（レート制限、認証、WAFなど）を有効化、無効化、または再設定できます。
マルチプロトコルサポート
単一のゲートウェイエントリーポイントから、Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、TARS、WebSocket、MQTTを横断するリクエストをプロキシします。
動的交通制御
管理UIを通じてルーティングセレクターとルールを定義すると、それらは即座に有効になり、運用チームは各リクエストをどのアップストリームが受信するかをきめ細かく制御できるようになります。
内蔵オブザーバビリティ
分散トレーシング、メトリクスエクスポート、構造化ロギング連携により、プロキシされたすべてのサービスにおけるAPIレイテンシーとエラー率について、エンドツーエンドの可視性が得られます。
OAuth 2.0 と JWT認証
リクエストがバックエンドサービスに到達する前に、ゲートウェイ層でOAuth 2.0、JWTトークン検証、またはカスタム署名検証を使用してAPIを保護します。
HostingerでApache ShenYuを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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