Apache ShenYuは、高スループットと低レイテンシーが求められるマイクロサービス環境向けに構築された、オープンソースのJavaネイティブAPIゲートウェイです。これは、Apache Dubbo、Spring Cloud、gRPC、SOFA、WebSocketなどに基づいて構築されたサービス全体で、ルーティング、プロトコル変換、およびトラフィックガバナンスのための統合されたエントリーポイントとして機能します。ホットスワップ可能なプラグインアーキテクチャにより、ゲートウェイを再起動することなく、レート制限、認証、WAF、サーキットブレーキングなどのトラフィック制御ポリシーを有効または無効にできます。

バンドルされている管理コンソールは、ブラウザベースのダッシュボードを通じて、ルーティングルール、セレクター、およびシステム権限に対するリアルタイムの可視性と動的な制御をチームに提供します。独自のVPSでShenYuをセルフホストすることで、APIトラフィックをインフラストラクチャ内に維持し、リクエストごとのクラウドエグレスコストを排除し、マネージドAPIゲートウェイサービスに依存することなくガバナンスポリシーを適用できます。