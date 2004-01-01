Grafana Lokiのワンクリックインストール
Prometheusにインスパイアされた、水平スケーラブルなログ集約システムで、フルテキストではなくラベルのコスト効率の良いインデックス作成のために設計されています。
Grafana Loki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grafana Lokiの活用例
Grafana Lokiは、Grafana Labsによって構築されたオープンソースのログ集約システムです。これはログに対してPrometheusのアプローチを採用しており、ログの全コンテンツではなく、ストリームごとのメタデータラベルのごく一部のみをインデックス化するため、従来のログデータベースと比較してストレージコストと運用オーバーヘッドを劇的に低く抑えることができます。ログはPromtail、Grafana Alloy、Fluent Bit、Vectorなどのエージェントによってプッシュされ、LogQLでクエリされます。
このテンプレートは、LokiとGrafanaをUIとして事前設定してバンドルし、Lokiをデフォルトのデータソースとして事前プロビジョニングします。これにより、スタックが起動した瞬間に「Explore」ビューでログを検索できるようになります。VPSでのセルフホスティングにより、機密性の高いアプリケーションログや監査ログを完全に自身のインフラストラクチャ内に保持し、GBあたりの取り込み料金はかかりません。
Grafana Lokiの主な機能
ラベルベースのインデックス作成
Loki は、フルペイロード全体ではなく、ログストリームごとに少数のメタデータラベルのみをインデックスすることで、Elasticsearchスタイルのエンジンと比較して、ストレージとメモリのコストを削減します。
LogQLクエリ言語
PromQLにインスパイアされた構文でログをクエリし、フィルタリング、パース、メトリクス抽出をサポートしているため、ログ行から直接エラー率やレイテンシをグラフ化できます。
組み込みの「Grafana UI」
付属のGrafanaインスタンスには、Lokiがデータソースとして事前設定されており、「Explore」ビュー、ダッシュボード、統合アラートに初日から対応しています。
マルチエージェント取り込み
Promtail、Grafana Alloy、Fluent Bit、Vector、Logstash、およびLoki push APIに対応するあらゆるクライアントからのログを受け入れ、お客様のスタック全体で柔軟なログ収集を実現します。
統合アラート
Grafanaを通じてLogQLベースのアラートルールを定義し、既存のメトリックアラートと合わせて、Slack、PagerDuty、メール、ウェブフックに通知をルーティングします。
ファイルシステムベースのストレージ
デフォルトのシングルバイナリモードは、チャンクとTSDBインデックスをディスク上のDockerボリュームに永続化し、開始するために外部オブジェクトストレージを必要としません。
HostingerでGrafana Lokiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。