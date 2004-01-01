Grafana Lokiは、Grafana Labsによって構築されたオープンソースのログ集約システムです。これはログに対してPrometheusのアプローチを採用しており、ログの全コンテンツではなく、ストリームごとのメタデータラベルのごく一部のみをインデックス化するため、従来のログデータベースと比較してストレージコストと運用オーバーヘッドを劇的に低く抑えることができます。ログはPromtail、Grafana Alloy、Fluent Bit、Vectorなどのエージェントによってプッシュされ、LogQLでクエリされます。

このテンプレートは、LokiとGrafanaをUIとして事前設定してバンドルし、Lokiをデフォルトのデータソースとして事前プロビジョニングします。これにより、スタックが起動した瞬間に「Explore」ビューでログを検索できるようになります。VPSでのセルフホスティングにより、機密性の高いアプリケーションログや監査ログを完全に自身のインフラストラクチャ内に保持し、GBあたりの取り込み料金はかかりません。