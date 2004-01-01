ワンクリックインストールによるTypesenseのデプロイ
ElasticsearchとAlgoliaの代替となる、タイプミスに強く、ファセット機能を持ち、即座に結果を返す高速オープンソース検索エンジンです。
Typesense向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Typesenseの活用例
Typesenseは、スピードとシンプルさを追求して構築された、モダンで開発者に使いやすい検索エンジンです。タイプミス許容、インテリジェントなランキング、ファセットフィルタリング、地理検索機能を内蔵し、サブミリ秒の検索結果を提供します。Elasticsearchのような運用上の複雑さはありません。
VPSでTypesenseをセルフホストすることで、クエリごとの料金なしで専用の検索バックエンドを利用でき、インデックス作成、スキーマ設計、ランキング設定を完全に制御できます。これは、大規模なSaaS料金を支払うことなく、強力な本番環境レベルの検索機能を求める開発者にとって、Algoliaに代わる費用対効果の高い選択肢として設計されています。
Typesenseの主な機能
誤字許容検索
不完全な入力でも、ユーザーが常に結果を見つけられるように、検索クエリのスペルミスを自動的に修正します。
即時結果
インメモリインデックスは、サブミリ秒のクエリ応答を実現し、軽快で応答性の高い検索エクスペリエンスを提供します。
ファセットフィルタリング
組み込みのファセットサポートにより、ユーザーはカテゴリ、価格帯、評価、または任意のカスタムフィールドで結果を絞り込むことができます。
地域検索
緯度と経度のフィールドおよび半径クエリを使用して、地理的な近接性に基づいてレコードを検索およびフィルタリングします。
シンプル API
クリーンなREST APIと、JavaScript、Python、Ruby、Go、PHP向けの公式クライアントライブラリにより、統合が簡単になります。
HostingerでTypesenseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。