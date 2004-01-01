Typesenseは、スピードとシンプルさを追求して構築された、モダンで開発者に使いやすい検索エンジンです。タイプミス許容、インテリジェントなランキング、ファセットフィルタリング、地理検索機能を内蔵し、サブミリ秒の検索結果を提供します。Elasticsearchのような運用上の複雑さはありません。

VPSでTypesenseをセルフホストすることで、クエリごとの料金なしで専用の検索バックエンドを利用でき、インデックス作成、スキーマ設計、ランキング設定を完全に制御できます。これは、大規模なSaaS料金を支払うことなく、強力な本番環境レベルの検索機能を求める開発者にとって、Algoliaに代わる費用対効果の高い選択肢として設計されています。