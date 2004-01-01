Wingfitの1クリックインストール
ワークアウトの記録、エクササイズの追跡、個人の進捗状況をプライベートに監視するための、ミニマリストなオープンソースフィットネスアプリです。
Wingfit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wingfitの活用例
Wingfitは、シンプルさとプライバシーに重点を置いた、ミニマリストなセルフホスト型フィットネス追跡アプリケーションです。広告、サブスクリプション、またはサードパーティサービスとのデータ共有なしで、ワークアウトの記録、運動のセット数や回数の追跡、個人のフィットネスの進捗状況を長期的に監視するためのクリーンなインターフェースを提供します。
VPS上でWingfitをセルフホストすることで、すべてのフィットネスデータを自身のインフラストラクチャ上で完全にプライベートに保つことができます。軽量なシングルサービスデプロイメントは外部データベースを必要とせず、セットアップは迅速でメンテナンスは最小限に抑えられ、あらゆるブラウザからアクセス可能な永続的なフィットネスログを提供します。
Wingfitの主な機能
「ワークアウト記録」
個々のエクササイズをセット数、レップ数、重量とともに記録し、すべてのトレーニングセッションの完全な記録を構築します。
進捗管理
筋力とボリュームの傾向を時間の経過とともに監視し、フィットネスの進捗を測定し、改善点を見つけます。
プライバシー重視の設計
すべてのフィットネスデータは、サードパーティのクラウド同期、分析、広告を一切使用せず、お客様のVPSに保存されます。
軽量デプロイ
最小限のリソース要件で動作するシングルサービスコンテナにより、Wingfitは他のアプリと並行して簡単に実行できます。
HostingerでWingfitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。