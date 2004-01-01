Wingfitは、シンプルさとプライバシーに重点を置いた、ミニマリストなセルフホスト型フィットネス追跡アプリケーションです。広告、サブスクリプション、またはサードパーティサービスとのデータ共有なしで、ワークアウトの記録、運動のセット数や回数の追跡、個人のフィットネスの進捗状況を長期的に監視するためのクリーンなインターフェースを提供します。

VPS上でWingfitをセルフホストすることで、すべてのフィットネスデータを自身のインフラストラクチャ上で完全にプライベートに保つことができます。軽量なシングルサービスデプロイメントは外部データベースを必要とせず、セットアップは迅速でメンテナンスは最小限に抑えられ、あらゆるブラウザからアクセス可能な永続的なフィットネスログを提供します。