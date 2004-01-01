Seafileのワンクリックインストール
Dropboxの代替となるセルフホスト型ファイル同期および共有プラットフォーム
Seafile向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Seafileの活用例
Seafileは、世界中の何百万人ものユーザーに利用されている、高性能なオープンソースのファイル同期および共有プラットフォームです。その独自のブロックレベル同期技術により、デバイス間で高速かつ帯域幅効率の高いファイル転送が可能であり、大規模なファイルライブラリを管理するチームにとって理想的です。一般的なクラウドストレージとは異なり、Seafileは大規模なファイルコレクションを確実に同期するためにゼロから設計されました。
クライアントサイド暗号化、ファイルバージョン管理、きめ細かなフォルダ権限、およびすべてのプラットフォームに対応するネイティブ同期クライアントを備えたSeafileは、サブスクリプション料金やユーザーごとの課金なしで、エンタープライズグレードのファイル管理を提供します。セルフホスティングにより、すべてのデータを自身のサーバーに保持できます。このテンプレートには、メタデータストレージ用のMariaDB、パフォーマンスキャッシュ用のMemcached、およびセキュアなアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。
Seafileの主な機能
ブロックレベル同期
デルタ同期は、変更されたファイルブロックのみを転送し、接続されているすべてのデバイス間で高速かつ帯域幅効率の高い同期を提供します。
エンドツーエンド暗号化
クライアントサイドで暗号化されたライブラリは、ファイルがデバイスから離れる前に暗号化されることを保証し、保存時および転送中の機密データを保護します。
ファイルバージョン管理
保持期間を構成可能な自動バージョン履歴により、以前のファイルバージョンを復元し、経時的な変更を追跡できます。
「安全な共有リンク」
パスワード、有効期限、ダウンロード制限を設定したリンクを介してファイルやフォルダーを共有し、外部との連携を管理できます。
クロスプラットフォーム クライアント
Windows、macOS、Linux、iOS、Android 向けのネイティブ同期クライアントにより、あらゆるデバイスでファイルにアクセスできます。
HostingerでSeafileを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。