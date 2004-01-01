Seafileが最大70％オフ

Seafileのワンクリックインストール

Dropboxの代替となるセルフホスト型ファイル同期および共有プラットフォーム

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Seafileのワンクリックインストール

Seafile向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Seafileの活用例

Seafileは、世界中の何百万人ものユーザーに利用されている、高性能なオープンソースのファイル同期および共有プラットフォームです。その独自のブロックレベル同期技術により、デバイス間で高速かつ帯域幅効率の高いファイル転送が可能であり、大規模なファイルライブラリを管理するチームにとって理想的です。一般的なクラウドストレージとは異なり、Seafileは大規模なファイルコレクションを確実に同期するためにゼロから設計されました。

クライアントサイド暗号化、ファイルバージョン管理、きめ細かなフォルダ権限、およびすべてのプラットフォームに対応するネイティブ同期クライアントを備えたSeafileは、サブスクリプション料金やユーザーごとの課金なしで、エンタープライズグレードのファイル管理を提供します。セルフホスティングにより、すべてのデータを自身のサーバーに保持できます。このテンプレートには、メタデータストレージ用のMariaDB、パフォーマンスキャッシュ用のMemcached、およびセキュアなアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。

早速申し込む
{name}の活用例

Seafileの主な機能

ブロックレベル同期

デルタ同期は、変更されたファイルブロックのみを転送し、接続されているすべてのデバイス間で高速かつ帯域幅効率の高い同期を提供します。

エンドツーエンド暗号化

クライアントサイドで暗号化されたライブラリは、ファイルがデバイスから離れる前に暗号化されることを保証し、保存時および転送中の機密データを保護します。

ファイルバージョン管理

保持期間を構成可能な自動バージョン履歴により、以前のファイルバージョンを復元し、経時的な変更を追跡できます。

「安全な共有リンク」

パスワード、有効期限、ダウンロード制限を設定したリンクを介してファイルやフォルダーを共有し、外部との連携を管理できます。

クロスプラットフォーム クライアント

Windows、macOS、Linux、iOS、Android 向けのネイティブ同期クライアントにより、あらゆるデバイスでファイルにアクセスできます。

HostingerでSeafileを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AList

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30以上のストレージバックエンドに対応したセルフホスト型ファイルリストとWebDAVサーバー

デプロイ
AnonUpload

AnonUpload

データベース不要の安全な匿名ファイル共有アプリ

デプロイ
ArchiveBox

ArchiveBox

Webページや各種メディアを保存するためのセルフホスト型インターネットアーカイブソリューション

デプロイ
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