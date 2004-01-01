Seafileは、世界中の何百万人ものユーザーに利用されている、高性能なオープンソースのファイル同期および共有プラットフォームです。その独自のブロックレベル同期技術により、デバイス間で高速かつ帯域幅効率の高いファイル転送が可能であり、大規模なファイルライブラリを管理するチームにとって理想的です。一般的なクラウドストレージとは異なり、Seafileは大規模なファイルコレクションを確実に同期するためにゼロから設計されました。

クライアントサイド暗号化、ファイルバージョン管理、きめ細かなフォルダ権限、およびすべてのプラットフォームに対応するネイティブ同期クライアントを備えたSeafileは、サブスクリプション料金やユーザーごとの課金なしで、エンタープライズグレードのファイル管理を提供します。セルフホスティングにより、すべてのデータを自身のサーバーに保持できます。このテンプレートには、メタデータストレージ用のMariaDB、パフォーマンスキャッシュ用のMemcached、およびセキュアなアクセス用のTraefik HTTPSルーティングが含まれています。