slskdは、Soulseekピアツーピアネットワーク用のモダンなオープンソースクライアントであり、レスポンシブなウェブインターフェースを通じて完全に提供されます。これは、従来のデスクトップ版Soulseekクライアントを、どのブラウザからでもアクセスできるセルフホスト型サーバーに置き換えるものです。これにより、デスクトップの電源がオフの状態でも、何百万ものSoulseekユーザーが共有する音楽、ロスレスファイル、その他のコンテンツを24時間体制で検索・ダウンロードできます。

VPS上でslskdをセルフホストすることで、ローカルマシンを占有することなく、ダウンロードがバックグラウンドで継続的に実行されます。すべての設定は、組み込みのウェブUIまたはリモートのYAML設定ファイルを介して管理でき、共有ディレクトリ、ダウンロードキュー、転送制限、ユーザー権限を完全に制御できます。