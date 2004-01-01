slskdのワンクリックインストールによる展開
Soulseekのピアツーピア音楽およびファイル共有ネットワーク用のオープンソースのウェブベースクライアントです。
slskd向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
slskdの活用例
slskdは、Soulseekピアツーピアネットワーク用のモダンなオープンソースクライアントであり、レスポンシブなウェブインターフェースを通じて完全に提供されます。これは、従来のデスクトップ版Soulseekクライアントを、どのブラウザからでもアクセスできるセルフホスト型サーバーに置き換えるものです。これにより、デスクトップの電源がオフの状態でも、何百万ものSoulseekユーザーが共有する音楽、ロスレスファイル、その他のコンテンツを24時間体制で検索・ダウンロードできます。
VPS上でslskdをセルフホストすることで、ローカルマシンを占有することなく、ダウンロードがバックグラウンドで継続的に実行されます。すべての設定は、組み込みのウェブUIまたはリモートのYAML設定ファイルを介して管理でき、共有ディレクトリ、ダウンロードキュー、転送制限、ユーザー権限を完全に制御できます。
slskdの主な機能
「ウェブベースのインターフェース」
デスクトップクライアントをインストールすることなく、どのブラウザからでも検索、ダウンロード、転送を管理できます。
継続的なバックグラウンドダウンロード
永続的なサーバーとして動作するため、ローカルマシンがオフの状態でも、キューに入れられたダウンロードは完了します。
リモート設定
再起動なしで、「ウェブUI」を通じて、またはリモートでYAML設定ファイルを編集することで、すべての設定をリアルタイムで調整できます。
移管キュー管理
単一のダッシュボードから、アップロードとダウンロードのキューを監視し、速度制限を設定し、転送の優先順位を付けることができます。
「ユーザーと共有コントロール」
共有するディレクトリを定義し、ユーザーごとの権限を設定し、ファイルを閲覧またはダウンロードできるユーザーを管理します。
Hostingerでslskdを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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