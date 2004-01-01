TinyAuthは、Traefikリバースプロキシの背後で動作するあらゆるアプリケーションにログイン画面を追加する、軽量なセルフホスト型認証ミドルウェアです。完全なIDプロバイダーとは異なり、TinyAuthはSQLiteをバックエンドとする単一のGoバイナリであり、最小限の設定で数秒でデプロイできます。任意のアプリケーションのDocker Composeファイルにミドルウェアラベルを1つ追加するだけで、ユーザー名とパスワード、またはOAuthログインによるアクセス制限が可能です。

VPSでTinyAuthをセルフホストすることで、ダッシュボード、開発者ツール、監視サービスなど、デプロイするすべてのアプリケーションが、それらのサービスを公開することなく、単一の認証レイヤーを共有できます。Google、GitHub、および任意のOIDCプロバイダーとのOAuth統合により、チームメンバーは既存の認証情報でサインインでき、組み込みのTOTPサポートにより、追加のサービスを必要とせずに二要素認証を追加できます。