TinyAuthを1クリックでデプロイ。
単一のラベルで、あらゆるセルフホスト型アプリにログイン画面を追加できる軽量なTraefikフォワード認証ミドルウェアです。
TinyAuth向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TinyAuthの活用例
TinyAuthは、Traefikリバースプロキシの背後で動作するあらゆるアプリケーションにログイン画面を追加する、軽量なセルフホスト型認証ミドルウェアです。完全なIDプロバイダーとは異なり、TinyAuthはSQLiteをバックエンドとする単一のGoバイナリであり、最小限の設定で数秒でデプロイできます。任意のアプリケーションのDocker Composeファイルにミドルウェアラベルを1つ追加するだけで、ユーザー名とパスワード、またはOAuthログインによるアクセス制限が可能です。
VPSでTinyAuthをセルフホストすることで、ダッシュボード、開発者ツール、監視サービスなど、デプロイするすべてのアプリケーションが、それらのサービスを公開することなく、単一の認証レイヤーを共有できます。Google、GitHub、および任意のOIDCプロバイダーとのOAuth統合により、チームメンバーは既存の認証情報でサインインでき、組み込みのTOTPサポートにより、追加のサービスを必要とせずに二要素認証を追加できます。
TinyAuthの主な機能
トラフィック フォワード認証
Traefikでルーティングされた任意のアプリケーションにログインウォールを追加するには、単一のミドルウェアラベルを追加します。保護されたアプリケーションへの変更は一切不要です。
OAuth プロバイダー対応
Google、GitHub、またはOIDC準拠のプロバイダー経由でのサインインを許可することで、チームメンバーは個別のパスワードを管理する代わりに、既存の認証情報を使用できます。
「TOTP 二段階認証」
任意のアカウントに時間ベースのワンタイムパスワードを適用することで、専用の二段階認証サービスを導入することなく、セルフホスト型アプリへのアクセスを強化できます。
サブドメイン クッキー 共有
単一のTinyAuthログインは、同じドメインのサブドメインでホストされているすべてのアプリをカバーするため、ユーザーは一度認証するだけでスタック全体を自由に移動できます。
外部依存関係ゼロ
SQLiteストレージを備えた単一バイナリとして動作するため、Redis、PostgreSQL、LDAPは不要であり、あらゆるVPSプランでリソースフットプリントを最小限に抑えることができます。
HostingerでTinyAuthを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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