ワンクリックインストールによるMetaTrader 5のデプロイ
専用のWindowsマシンなしで、KasmVNC経由でブラウザからMetaTrader 5を稼働させ、24時間365日FXおよびCFD取引を行うことができます。
MetaTrader 5向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
MetaTrader 5の活用例
MetaTrader 5は、FX、株式、先物、CFD、暗号通貨向けの、世界で最も人気のある個人向け取引プラットフォームです。何百万ものトレーダーに利用され、世界中の何百ものブローカーによってサポートされています。このテンプレートは、Wine-on-Linuxコンテナ内でMetaTrader 5の完全なWindows版を実行し、KasmVNCを介して公開されるため、デスクトップクライアントをローカルにインストールすることなく、どのブラウザからでもアクセスできます。
VPSでMT5をセルフホストすることで、トレーダーはデスクトップコンピューターを起動し続けることなく、エキスパートアドバイザー（EA）やコピートレードのサブスクリプションを実行できる24時間年中無休のオンライン取引ターミナルを利用できます。ブラウザベースのKasmVNCフロントエンドを使用すると、独自のMT5クライアントをすべてのデバイスにインストールすることなく、デスクトップ、タブレット、電話など、どこからでもログインできます。
MetaTrader 5の主な機能
常時稼働のイーエー
デスクトップを常時起動しておくことなく、エキスパートアドバイザーやコピートレードのサブスクリプションを24時間年中無休で稼働させることができ、お客様のVPSが夜間や週末の市場イベントに自動的に対応します。
「ブラウザアクセス」
KasmVNCを介して、最新のブラウザを搭載したあらゆるデバイスからMT5ターミナルに接続できます。デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど、Windowsのインストールは不要です。
任意のブローカーを接続
MetaTrader 5対応のブローカーをご利用ください。IC Markets、Pepperstone、FxPro、OANDA、XMなど、世界中の何百ものブローカーがMT5をサポートしています。
チャートとインジケーター
テクニカル指標、板情報、マルチタイムフレーム分析、MQL5経由でのカスタムインジケーターのスクリプトを備えた、MT5の完全なチャート機能。
アルゴリズム取引
ターミナルに内蔵されたMQL5 IDEは、Expert Advisor、カスタムインジケーター、スクリプトを作成するためのものであり、さらに外部自動化のためのオプションのPython RPyC統合も利用できます。
永続設定
ターミナルプロファイル、テンプレート、EA、インジケーター、およびアカウント認証情報は、専用の構成ボリュームによってコンテナの再起動後も保持されます。
HostingerでMetaTrader 5を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。
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Anki Sync Server Enhanced
マルチユーザー対応、バックアップ、ウェブ<span style="white-space: nowrap;">ダッシュボード</span>を備えたセルフホスト型Anki<span style="white-space: nowrap;">同期サーバー</span>デプロイ
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