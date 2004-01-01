MetaTrader 5は、FX、株式、先物、CFD、暗号通貨向けの、世界で最も人気のある個人向け取引プラットフォームです。何百万ものトレーダーに利用され、世界中の何百ものブローカーによってサポートされています。このテンプレートは、Wine-on-Linuxコンテナ内でMetaTrader 5の完全なWindows版を実行し、KasmVNCを介して公開されるため、デスクトップクライアントをローカルにインストールすることなく、どのブラウザからでもアクセスできます。

VPSでMT5をセルフホストすることで、トレーダーはデスクトップコンピューターを起動し続けることなく、エキスパートアドバイザー（EA）やコピートレードのサブスクリプションを実行できる24時間年中無休のオンライン取引ターミナルを利用できます。ブラウザベースのKasmVNCフロントエンドを使用すると、独自のMT5クライアントをすべてのデバイスにインストールすることなく、デスクトップ、タブレット、電話など、どこからでもログインできます。