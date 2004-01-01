Morphicのワンクリックデプロイ
リンクのリストではなく、生成AIによる引用付きの回答を提供するオープンソースのAI検索エンジンです。
Morphic向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Morphicの活用例
Morphicは、大規模言語モデルとリアルタイムウェブ検索を組み合わせることで、構造化された、出典が明記された回答を生成するオープンソースのAI搭載検索エンジンです。リンクのランキングリストの代わりに、Morphicはウェブコンテンツを読み込み、統合することで、ユーザーは検証可能な参照元付きの直接的な回答を得ることができます。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、およびローカルのOllamaモデルをサポートしており、ニーズに合ったAIバックエンドを選択できます。
Morphicをセルフホストすることで、すべての検索クエリと会話履歴を自身のサーバーに保持できます。このデプロイメントは、検索バックエンドとしてSearXNGをバンドルしているため、外部の検索APIサブスクリプションは不要です。必要なのはAIプロバイダーキーとVPSのみです。
Morphicの主な機能
生成引用回答
Morphicは複数の情報源から情報を統合し、インライン引用付きで構造化された回答を提示するため、ユーザーはすべての主張を読み、検証することができます。
マルチプロバイダーAIサポート
インターフェースを変更することなく、OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、またはローカルのOllamaインスタンスを切り替えるには、APIキーを更新するだけです。
「永続チャット履歴」
すべての検索会話はPostgreSQLに保存されます。そのため、ユーザーは以前のスレッドに戻ったり、続けて質問したり、リンクを介して結果を共有したりできます。
プライベート検索バンドル
SearXNGはウェブ検索のバックエンドとして含まれており、検索APIのサブスクリプションは不要で、クエリが商用検索プロバイダーに到達することはありません。
フォローアップ質問
Morphicは、検索スレッド内でのマルチターン会話をサポートしており、ユーザーは最初からやり直すことなく、任意の回答を洗練させたり、展開したり、方向転換させたりすることができます。
HostingerでMorphicを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。