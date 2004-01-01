Morphicは、大規模言語モデルとリアルタイムウェブ検索を組み合わせることで、構造化された、出典が明記された回答を生成するオープンソースのAI搭載検索エンジンです。リンクのランキングリストの代わりに、Morphicはウェブコンテンツを読み込み、統合することで、ユーザーは検証可能な参照元付きの直接的な回答を得ることができます。OpenAI、Anthropic、Google Gemini、およびローカルのOllamaモデルをサポートしており、ニーズに合ったAIバックエンドを選択できます。

Morphicをセルフホストすることで、すべての検索クエリと会話履歴を自身のサーバーに保持できます。このデプロイメントは、検索バックエンドとしてSearXNGをバンドルしているため、外部の検索APIサブスクリプションは不要です。必要なのはAIプロバイダーキーとVPSのみです。