ワンクリックインストールでDocuSealデプロイ
ドキュメント署名ワークフローの作成、送信、管理向けの無料電子署名プラットフォーム（オープンソース）です。
DocuSeal向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DocuSealの活用例
DocuSealは、DocuSignやPandaDocのような商用サービスの主要な機能（ドラッグ＆ドロップによるフィールド配置、複数の署名タイプ、自動リマインダー、完全な監査証跡など）を、サブスクリプション費用やドキュメントごとの料金なしで提供する、無料のオープンソースの電子署名プラットフォームです。
VPSでDocuSealをセルフホストすることで、お客様の契約書、合意書、署名済みドキュメントはすべてお客様自身のインフラストラクチャに保存されます。機密性の高いビジネスドキュメントが第三者のプラットフォームを通過することはなく、GDPRやその他のデータ保護要件への準拠が簡素化されるとともに、無制限のドキュメントストレージと処理能力が得られます。
DocuSealの主な機能
ドラッグ＆ドロップ式のフォーム作成ツール
署名フィールド、イニシャル、日付、カスタムフォーム入力などを、ビジュアルエディターを使用してPDF上の任意の場所に配置できます。コーディングは不要です。
複数の署名タイプ
署名者は、個人の好みに合わせて、あらゆるデバイスで署名を描画、入力、またはアップロードできます。
一括送信
同じ文書を一度に数百人の署名者に送信することで、大量の契約書配布を迅速かつ管理しやすくします。
自動リマインダー
署名待ち通知は自動的に送信され、ドキュメントを期限内に完了させるために必要な手動でのフォローアップを減らします。
ドキュメントテンプレート
再利用可能なドキュメントレイアウトを保存することで、NDAやオンボーディングフォームのような繰り返し発生するワークフローを数秒で開始できます。
HostingerでDocuSealを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。