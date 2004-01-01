DocuSealは、DocuSignやPandaDocのような商用サービスの主要な機能（ドラッグ＆ドロップによるフィールド配置、複数の署名タイプ、自動リマインダー、完全な監査証跡など）を、サブスクリプション費用やドキュメントごとの料金なしで提供する、無料のオープンソースの電子署名プラットフォームです。

VPSでDocuSealをセルフホストすることで、お客様の契約書、合意書、署名済みドキュメントはすべてお客様自身のインフラストラクチャに保存されます。機密性の高いビジネスドキュメントが第三者のプラットフォームを通過することはなく、GDPRやその他のデータ保護要件への準拠が簡素化されるとともに、無制限のドキュメントストレージと処理能力が得られます。