Beszel Agentは、Beszel監視プラットフォームのデータ収集コンポーネントです。監視したい各サーバーにインストールされ、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスとDockerコンテナの統計情報を継続的に収集し、集約とアラートのために中央のBeszel Hubに安全に転送します。

エージェントは意図的に最小限に設計されており、システムの状態を包括的に可視化しながらも、ごくわずかなリソースしか消費しません。Hubとの通信はトークン認証によって保護されており、Dockerソケットへのアクセスにより、そのソケットマウント以外のホスト特権を昇格させることなく、コンテナレベルの完全な洞察を提供します。