1クリックインストールでのBeszel Agentの展開
Beszelハブ向けのサーバーとコンテナのメトリクスを収集する軽量監視エージェントです。
Beszel Agent向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Beszel Agentの活用例
Beszel Agentは、Beszel監視プラットフォームのデータ収集コンポーネントです。監視したい各サーバーにインストールされ、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークのメトリクスとDockerコンテナの統計情報を継続的に収集し、集約とアラートのために中央のBeszel Hubに安全に転送します。
エージェントは意図的に最小限に設計されており、システムの状態を包括的に可視化しながらも、ごくわずかなリソースしか消費しません。Hubとの通信はトークン認証によって保護されており、Dockerソケットへのアクセスにより、そのソケットマウント以外のホスト特権を昇格させることなく、コンテナレベルの完全な洞察を提供します。
Beszel Agentの主な機能
リアルタイムシステムメトリクス
CPU、メモリ、ディスク、ネットワークの使用状況を継続的に追跡し、Beszelハブが常にサーバーの健全性の最新状況を把握できるようにします。
コンテナレベル監視
Dockerソケットから読み取り、コンテナごとのリソース消費量を報告することで、どのワークロードが負荷を発生させているかを特定するのに役立ちます。
最小リソースフットプリント
アプリケーションのパフォーマンスや利用可能なシステムリソースに測定可能な影響を与えることなく、バックグラウンドで静かに動作するように設計されています。
安全なハブ通信
Beszelハブへのトークン認証による接続は、不正なメトリックの取り込みを防止し、監視データをプライベートに保ちます。
HostingerでBeszel Agentを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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