Haloは、Spring BootとリアクティブPostgreSQL上に構築された、完全にオープンソースのモダンなコンテンツ管理システムです。豊富なプラグインとテーマのマーケットプレイス、ブロックベースのエディター、複数コンテンツタイプの公開機能、そしてクリーンな管理コンソールを提供しており、個人のブログから企業のウェブサイトまで、あらゆる用途に適しています。

39,000以上のGitHubスターと活発な開発により、Haloは最も広く採用されているセルフホスト型CMSプラットフォームの1つです。独自のVPSでセルフホストすることで、コンテンツを完全に制御でき、投稿ごとの料金は発生せず、サブスクリプションの階層に制限されることなくプラグインでプラットフォームを拡張できる柔軟性が得られます。