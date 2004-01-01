Haloの1クリックインストール
ブログ、ウェブサイト、コンテンツ主導型サイトを構築するための、プラグインマーケットプレイスを備えた現代的なオープンソースCMSです。
Halo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Haloの活用例
Haloは、Spring BootとリアクティブPostgreSQL上に構築された、完全にオープンソースのモダンなコンテンツ管理システムです。豊富なプラグインとテーマのマーケットプレイス、ブロックベースのエディター、複数コンテンツタイプの公開機能、そしてクリーンな管理コンソールを提供しており、個人のブログから企業のウェブサイトまで、あらゆる用途に適しています。
39,000以上のGitHubスターと活発な開発により、Haloは最も広く採用されているセルフホスト型CMSプラットフォームの1つです。独自のVPSでセルフホストすることで、コンテンツを完全に制御でき、投稿ごとの料金は発生せず、サブスクリプションの階層に制限されることなくプラグインでプラットフォームを拡張できる柔軟性が得られます。
Haloの主な機能
「プラグインマーケットプレイス」
SEO、コメント、検索、ソーシャルシェアリングなどのために、コミュニティプラグインでHaloを拡張します。管理コンソールから直接インストールできます。
テーマシステム
フルテーマエンジンとアクティブなコミュニティテーママーケットプレイスを利用して、サイトの外観を切り替えたり、カスタマイズしたりできます。
ブロックベースのエディター
HTMLを触ることなく、画像、埋め込み、コードブロック、カスタムレイアウトをサポートする最新のブロックエディターで、豊富なコンテンツを作成できます。
複数のコンテンツタイプ
投稿、ページ、モーメント（マイクロブログ）を単一のプラットフォームで発信でき、長文コンテンツと短文コンテンツの両方のニーズに対応します。
REST ＆ GraphQL API
組み込みAPIを通じてコンテンツを公開し、ヘッドレスデプロイメント、モバイルアプリ、またはサードパーティ連携などを可能にします。
HostingerでHaloを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。