1クリックインストールでのAgentaデプロイ
プロンプトエンジニアリング、評価、オブザーバビリティを統合された単一のワークスペースに組み合わせたオープンソースのLLMOpsプラットフォーム。
Agenta向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Agentaの活用例
Agentaは、本番LLMアプリケーションをデプロイするためのワークフローを統合するエンドツーエンドのLLMOpsプラットフォームです。チームは、並列プレイグラウンドでのプロンプトの反復、構成のバージョン管理、テストセットに対する自動評価の実行、そして完全な可観測性を持つライブリクエストの追跡を、すべて同じインターフェースから行います。
独自のVPSでセルフホストすることで、プロンプト、評価データセット、トレースデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金やトレースに関するトークンクォータはなく、付属のSDKとプロキシサービスを介して任意のLLMプロバイダーを自由に統合できます。
Agentaの主な機能
プロンプトプレイグラウンド
ビジュアルプレイグラウンドで、モデルやパラメータ間のプロンプトを並べて比較し、優れたバリアントをバージョン管理された設定に昇格させます。
自動評価
デプロイする前に、組み込みのエバリュエーターまたはカスタムコードを使用してテストセットに対してプロンプトを実行し、正確性、類似性、回帰を評価します。
LLM可観測性
あらゆるLLMプロバイダーやフレームワークに対し、ネストされたスパンを介して、入力、出力、レイテンシー、コストの完全なメトリクスとともに、各リクエストを追跡します。
プロンプトのバージョン管理
プロンプト設定を、環境、ロールバック、そしてプロンプトをアプリケーションコードから分離するレジストリを備えた、バージョン管理されたアーティファクトとして管理します。
フレームワークに依存しない
SDKとOpenTelemetry互換のトレースは、LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic、およびその他のLLMスタックと統合されます。
HostingerでAgentaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。