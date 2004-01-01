Agentaは、本番LLMアプリケーションをデプロイするためのワークフローを統合するエンドツーエンドのLLMOpsプラットフォームです。チームは、並列プレイグラウンドでのプロンプトの反復、構成のバージョン管理、テストセットに対する自動評価の実行、そして完全な可観測性を持つライブリクエストの追跡を、すべて同じインターフェースから行います。

独自のVPSでセルフホストすることで、プロンプト、評価データセット、トレースデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。シートごとの料金やトレースに関するトークンクォータはなく、付属のSDKとプロキシサービスを介して任意のLLMプロバイダーを自由に統合できます。