GeoNetworkは、組織間で空間参照リソースを管理するために構築された、標準ベースのオープンソースカタログアプリケーションです。OSGeo財団の下で開発され、ISO 19115/19139、Dublin Core、およびOGC API Recordsにそのまま対応するメタデータ編集、フェデレーテッド検索、および組み込みマップビューアを提供します。

GeoNetworkをセルフホストすることで、機密性の高い地理空間データセット、ハーベスティング資格情報、およびアクセスポリシーを独自のVPS上で完全に制御できます。このテンプレートは、リレーショナルストレージ用のPostGISと、高速なインデックス検索用のElasticsearchをバンドルしているため、起動した瞬間からカタログは本番環境に対応できます。