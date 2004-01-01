1クリックインストールでのGeoNetworkデプロイ
地理空間メタデータ、データセット、およびインタラクティブなマップサービスを管理するためのオープンソースのカタログアプリケーションです。
GeoNetwork向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GeoNetworkの活用例
GeoNetworkは、組織間で空間参照リソースを管理するために構築された、標準ベースのオープンソースカタログアプリケーションです。OSGeo財団の下で開発され、ISO 19115/19139、Dublin Core、およびOGC API Recordsにそのまま対応するメタデータ編集、フェデレーテッド検索、および組み込みマップビューアを提供します。
GeoNetworkをセルフホストすることで、機密性の高い地理空間データセット、ハーベスティング資格情報、およびアクセスポリシーを独自のVPS上で完全に制御できます。このテンプレートは、リレーショナルストレージ用のPostGISと、高速なインデックス検索用のElasticsearchをバンドルしているため、起動した瞬間からカタログは本番環境に対応できます。
GeoNetworkの主な機能
空間メタデータカタログ
組み込みの検証機能とテンプレート編集機能を使用して、ISO 19115/19139、ダブリン・コア、およびINSPIRE準拠のレコードを管理します。
フェデレーテッドハーベスティング
CSW、OAI-PMH、WMS、WFS、およびその他のGeoNetworkノードからスケジュールに基づいてメタデータを取得し、単一のディスカバリレイヤーを構築します。
「Elasticsearch 検索」
バンドルされたElasticsearchバックエンドにより、数百万件のレコード全体で1秒未満の全文検索およびファセット空間検索の結果を提供します。
「埋め込みマップビューア」
統合されたOpenLayersベースのマップクライアントを使用して、レコードから直接WMS、WMTS、WFSレイヤーをプレビューします。
OGC API レコード
CSW 2.0.2および最新のOGC API Records標準を通じてカタログコンテンツを公開し、ダウンストリームのジオポータル統合に利用できるようにします。
PostGIS バックエンド
PostGISデータベースを搭載しているため、空間ジオメトリ、リンク、アクセスルールは実績のあるオープンソースGISエンジンに永続的に保存されます。
HostingerでGeoNetworkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。