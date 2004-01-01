Tiny Tiny RSSのワンクリックインストール
どのブラウザからでもフィードを閲覧・整理できる、セルフホスト型のマルチユーザーRSSおよびAtomニュースアグリゲーター。
Tiny Tiny RSS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tiny Tiny RSSの活用例
Tiny Tiny RSSは、セルフホスト型のオープンソースRSSおよびAtomフィードアグリゲーターで、単一のプライベートなウェブインターフェースからウェブサイト、ブログ、ニュースソースをフォローできます。バックグラウンドで継続的に更新を取得するため、フィードは常に最新の状態に保たれます。また、キーボードショートカット、全文検索、ラベル、フィルター、OPMLインポート/エクスポート機能を備えた柔軟なインターフェースを提供します。
複数のユーザーアカウントがサポートされており、それぞれが独立したフィード購読と設定を持っています。内蔵APIにより、FeedMeやFluent Readerなどのモバイルクライアントが接続し、読書履歴を同期できます。VPSでのセルフホスティングにより、読書履歴と購読はプライベートに保たれ、第三者サービスがあなたの読んだ内容を見ることはありません。
Tiny Tiny RSSの主な機能
連続フィード取得
アプリを開いた瞬間に記事をすぐに読めるように、バックグラウンドで購読中のすべてのフィードから更新を取得します。
「複数ユーザーのサポート」
それぞれに独自のフィード購読、ラベル、フィルター、閲覧設定を持つ、複数の独立したアカウントを作成します。
モバイル クライアント API
組み込みAPIにより、FeedMe、Fluent Reader、Reederなどの人気のモバイルクライアントが接続し、デバイス間で読書の進捗状況を同期できます。
「フィルターとラベル」
定義したルールに基づいて記事を自動的にラベル付け、スター付け、非表示にすることで、閲覧リストを重要なものに絞り込むことができます。
OPML インポート / エクスポート
既存の購読をOPML経由で他のRSSリーダーからインポートでき、移行が必要な際には同様に簡単にエクスポートすることも可能です。
HostingerでTiny Tiny RSSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。