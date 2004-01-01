Tiny Tiny RSSは、セルフホスト型のオープンソースRSSおよびAtomフィードアグリゲーターで、単一のプライベートなウェブインターフェースからウェブサイト、ブログ、ニュースソースをフォローできます。バックグラウンドで継続的に更新を取得するため、フィードは常に最新の状態に保たれます。また、キーボードショートカット、全文検索、ラベル、フィルター、OPMLインポート/エクスポート機能を備えた柔軟なインターフェースを提供します。

複数のユーザーアカウントがサポートされており、それぞれが独立したフィード購読と設定を持っています。内蔵APIにより、FeedMeやFluent Readerなどのモバイルクライアントが接続し、読書履歴を同期できます。VPSでのセルフホスティングにより、読書履歴と購読はプライベートに保たれ、第三者サービスがあなたの読んだ内容を見ることはありません。