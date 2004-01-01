Coderの1クリックインストール
独自のインフラストラクチャ上で、Terraformテンプレートからセルフホスト型クラウド開発環境をプロビジョニングするためのオープンソースプラットフォームです。
Coder向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Coderの活用例
Coderは、エンジニアリング組織が開発者インフラを標準化、保護、拡張するために使用する、セルフホスト型クラウド開発環境向けの主要なオープンソースプラットフォームです。プラットフォームチームは、IDE、依存関係、リソース割り当て、ネットワークアクセスなどを指定するTerraformテンプレートとしてワークスペースを定義します。これにより、開発者はローカルでのセットアップに数日を費やす代わりに、一貫性のあるすぐにコードを記述できる環境を数分で立ち上げることができます。
VPS上でCoderをセルフホストすることで、ソースコードと認証情報がインフラから離れることがなくなり、厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たします。Dockerソケット統合により、Coderはコンテナベースのワークスペースをホスト上に直接プロビジョニングできます。これにより、各開発者はVPSのコンピューティングに支えられた隔離された環境を利用でき、同時にリソース、監査ログ、アクセスポリシーを一元的に管理できます。
Coderの主な機能
「Terraform ワークスペース テンプレート」
コードとして再現可能な開発環境を定義し、ワンクリックですべての開発者に一貫したワークスペースをプロビジョニングします。
任意のIDE対応
開発者は、優先するワークフローを変更することなく、「VS Code」、「JetBrains」、またはブラウザベースのエディタをSSH経由で使用して接続します。
自動起動と自動停止
ワークスペースは、アクセス時に自動的に起動し、スケジュールに基づいて停止します。これにより、アイドル状態のリソース消費とインフラコストを削減します。
SSO および 監査ログ
OIDC、GitHub、またはエンタープライズIDプロバイダーと統合し、セキュリティとコンプライアンスのために完全な監査証跡を維持します。
「リソースクォータ」
ユーザーごとのCPUとメモリの制限を設定することで、暴走したワークスペースが利用可能なすべてのVPSリソースを消費するのを防ぎます。
HostingerでCoderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。