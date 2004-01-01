Coderは、エンジニアリング組織が開発者インフラを標準化、保護、拡張するために使用する、セルフホスト型クラウド開発環境向けの主要なオープンソースプラットフォームです。プラットフォームチームは、IDE、依存関係、リソース割り当て、ネットワークアクセスなどを指定するTerraformテンプレートとしてワークスペースを定義します。これにより、開発者はローカルでのセットアップに数日を費やす代わりに、一貫性のあるすぐにコードを記述できる環境を数分で立ち上げることができます。

VPS上でCoderをセルフホストすることで、ソースコードと認証情報がインフラから離れることがなくなり、厳格なセキュリティおよびコンプライアンス要件を満たします。Dockerソケット統合により、Coderはコンテナベースのワークスペースをホスト上に直接プロビジョニングできます。これにより、各開発者はVPSのコンピューティングに支えられた隔離された環境を利用でき、同時にリソース、監査ログ、アクセスポリシーを一元的に管理できます。