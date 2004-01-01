Dialoqbaseは、独自のナレッジベースに基づいたカスタムチャットボットを構築するためのオープンソースプラットフォームです。ドキュメント、ウェブサイト、PDF、GitHubリポジトリ、音声、ビデオのトランスクリプトは、pgvectorを備えたPostgreSQLを使用して取り込み、インデックス化できます。その後、OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama、またはセルフホストされたLocal AIインスタンスなど、サポートされている任意の言語モデルを通じてクエリを実行できます。プロバイダーを切り替えても、ソースを再インデックス化する必要はありません。

独自のVPSでDialoqbaseをセルフホストすることで、独自のドキュメント、会話履歴、プロバイダーのAPIキーを管理下に置き、メッセージごとの料金やサードパーティSaaSへのロックインを回避できます。組み込みのチャネル統合により、同じボットをTelegram、Discord、WhatsApp、または埋め込み可能なウェブウィジェットに公開できます。