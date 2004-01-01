1クリックインストールでのDialoqbaseデプロイ
プライベートなナレッジベースを備え、プラグイン可能な言語モデルおよび埋め込みモデルプロバイダーに対応したセルフホスト型チャットボットビルダーです。
Dialoqbase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dialoqbaseの活用例
Dialoqbaseは、独自のナレッジベースに基づいたカスタムチャットボットを構築するためのオープンソースプラットフォームです。ドキュメント、ウェブサイト、PDF、GitHubリポジトリ、音声、ビデオのトランスクリプトは、pgvectorを備えたPostgreSQLを使用して取り込み、インデックス化できます。その後、OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama、またはセルフホストされたLocal AIインスタンスなど、サポートされている任意の言語モデルを通じてクエリを実行できます。プロバイダーを切り替えても、ソースを再インデックス化する必要はありません。
独自のVPSでDialoqbaseをセルフホストすることで、独自のドキュメント、会話履歴、プロバイダーのAPIキーを管理下に置き、メッセージごとの料金やサードパーティSaaSへのロックインを回避できます。組み込みのチャネル統合により、同じボットをTelegram、Discord、WhatsApp、または埋め込み可能なウェブウィジェットに公開できます。
Dialoqbaseの主な機能
プライベート ナレッジベース
PDFファイル、ウェブサイト、サイトマップ、Word文書、GitHubリポジトリ、プレーンテキスト、および音声または動画のトランスクリプトを取り込み、各ボットを独自のデータに基づいて学習させます。
マルチプロバイダーLLM
OpenAI、Anthropic、Google、Fireworks、Ollama、Local AI間で、ソースの再インデックスやプロンプトの書き換えを行うことなく、切り替えられます。
Postgresベクトル検索
ベクトル埋め込みはpgvectorと共にPostgreSQLに格納されるため、単一のデータベースでメタデータ、会話履歴、類似性検索を処理できます。
「チャンネル連携」
単一の設定から、同じボットをTelegram、Discord、WhatsApp、または埋め込み可能なウェブウィジェットに公開します。
「埋め込み型ウェブウィジェット」
フロントエンドコードを記述することなく、短いスクリプトタグを任意のサイトにドロップするだけで、ボットをフローティングチャットウィジェットとして提供できます。
「REST API アクセス」
REST APIを使用すると、会話をトリガーしたり、新しいソースで再トレーニングしたり、応答をカスタムアプリケーションや自動化に組み込んだりできます。
HostingerでDialoqbaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。