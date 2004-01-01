InsForgeは、エージェント型コーディング向けに設計された、オープンソースのオールインワンバックエンドプラットフォームです。認証、RESTおよびリアルタイムAPIを備えたPostgreSQLデータベース、S3互換ファイルストレージ、LLMモデルゲートウェイ、Denoベースのエッジ関数など、最新のアプリケーションが必要とする構成要素を、AIコーディングエージェントがプログラムで操作できる単一の管理UIとMCPサーバーの背後にまとめています。

独自のVPSでInsForgeをセルフホストすることで、ユーザーアカウント、アプリケーションデータ、アップロードされたファイルを完全に管理下に置くことができ、プロジェクトごとの料金、使用制限、ベンダーロックインは一切ありません。付属のMCPサーバーを使用すると、ClaudeやCursorのようなコーディングエージェントが、エディターから直接、テーブルのプロビジョニング、認証の構成、関数のデプロイ、ストレージの管理を行うことができます。