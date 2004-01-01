InsForge のワンクリックインストールでのデプロイ
AIコーディングエージェント向けの、認証、Postgres、ストレージ、エッジ関数を搭載したオープンソースのバックエンドプラットフォームです。
InsForge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
InsForgeの活用例
InsForgeは、エージェント型コーディング向けに設計された、オープンソースのオールインワンバックエンドプラットフォームです。認証、RESTおよびリアルタイムAPIを備えたPostgreSQLデータベース、S3互換ファイルストレージ、LLMモデルゲートウェイ、Denoベースのエッジ関数など、最新のアプリケーションが必要とする構成要素を、AIコーディングエージェントがプログラムで操作できる単一の管理UIとMCPサーバーの背後にまとめています。
独自のVPSでInsForgeをセルフホストすることで、ユーザーアカウント、アプリケーションデータ、アップロードされたファイルを完全に管理下に置くことができ、プロジェクトごとの料金、使用制限、ベンダーロックインは一切ありません。付属のMCPサーバーを使用すると、ClaudeやCursorのようなコーディングエージェントが、エディターから直接、テーブルのプロビジョニング、認証の構成、関数のデプロイ、ストレージの管理を行うことができます。
InsForgeの主な機能
内蔵型AIエージェント
バンドルされたMCPサーバーは、認証、データベース、ストレージ、および機能を、AIコーディングエージェントがアプリを構築する際に直接呼び出すことができるツールとして公開します。
自動API付きPostgreSQL
組み込みのPostgRESTは、スキーマを行レベルのセキュリティを備えたバージョン管理されたREST APIに即座に変換します。そのため、ボイラープレートコードを書くことなくエンドポイントを出荷できます。
内蔵認証
メールとパスワード認証に加え、OAuthプロバイダー（Google、GitHub、Discordなど）を、単一のSDKコールでクライアントに組み込む準備ができています。
DenoでのEdge Functions
データベースおよびストレージレイヤーに直接アクセス可能な、サンドボックス化されたDenoランタイム上で動作するサーバーレスのTypeScript関数を作成します。
S3互換ストレージ
ディスク上でローカルに、または任意のS3バケットに対して動作するS3互換のストレージレイヤーを介して、ファイルのアップロード、提供、権限設定を行います。
統合モデルゲートウェイ
OpenAI互換ゲートウェイにより、アプリは1つのAPIインターフェースを通じて複数のLLMプロバイダーを呼び出すことができ、使用状況の追跡とキーのローテーションは一元的に処理されます。
HostingerでInsForgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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