FreeCADの1クリックインストール
KasmVNC経由でどのブラウザからでもアクセス可能な無料のパラメトリック3D CADモデラーです。ローカルインストールは不要です。
FreeCAD向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FreeCADの活用例
FreeCADは、世界中のエンジニア、プロダクトデザイナー、建築家に利用されている、無料でオープンソースのパラメトリック3D CADモデラーです。メッシュベースのツールとは異なり、FreeCADは正確な拘束ベースのジオメトリで動作するため、モデルを最初から再構築することなく、いつでもあらゆる寸法を変更できます。このテンプレートは、KasmVNCを介してブラウザからアクセスできるデスクトップでFreeCADを実行し、インターネットに接続されたあらゆるデバイスを高性能なCADワークステーションに変えます。
VPSでFreeCADをセルフホストすることで、カスタムマクロ、部品ライブラリ、プロジェクトファイルを含むエンジニアリング環境が、複数のマシンにソフトウェアをインストールする手間なく、どのデバイスからでも常に利用可能になります。永続ボリュームストレージにより、コンテナの更新や再起動後もすべての作業がそのまま保持されます。
FreeCADの主な機能
ブラウザからのアクセス
KasmVNC経由で提供されるFreeCADのフルデスクトップは、ローカルに何もインストールすることなく、あらゆる最新のブラウザからアクセス可能です。
パラメトリックモデリング
拘束ベースのスケッチャーとパートデザインワークベンチを使用すると、モデルを再構築することなく、いつでも任意の寸法を変更できます。
マルチワークベンチ環境
ソリッドモデリング、アセンブリ、技術図面、FEM解析などに対応した専用のワークベンチが、1つのアプリケーションに統合されています。
標準形式対応
他のCADツールや製造ワークフローとの互換性を保つため、STEP、IGES、STL、DXF、SVGファイルをインポートおよびエクスポートできます。
Pythonスクリプティング
内蔵のPythonスクリプトエンジンを使用して、繰り返し作業を自動化し、カスタムマクロを作成し、新しいワークベンチを構築できます。
HostingerでFreeCADを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。