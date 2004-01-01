FreeCADは、世界中のエンジニア、プロダクトデザイナー、建築家に利用されている、無料でオープンソースのパラメトリック3D CADモデラーです。メッシュベースのツールとは異なり、FreeCADは正確な拘束ベースのジオメトリで動作するため、モデルを最初から再構築することなく、いつでもあらゆる寸法を変更できます。このテンプレートは、KasmVNCを介してブラウザからアクセスできるデスクトップでFreeCADを実行し、インターネットに接続されたあらゆるデバイスを高性能なCADワークステーションに変えます。

VPSでFreeCADをセルフホストすることで、カスタムマクロ、部品ライブラリ、プロジェクトファイルを含むエンジニアリング環境が、複数のマシンにソフトウェアをインストールする手間なく、どのデバイスからでも常に利用可能になります。永続ボリュームストレージにより、コンテナの更新や再起動後もすべての作業がそのまま保持されます。