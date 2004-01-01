PairDropの1クリックインストール
ネットワーク上のあらゆるデバイス間で、アプリのインストールなしに、瞬時にピアツーピアファイル転送ができる、ブラウザベースのAirDrop代替です。
PairDrop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PairDropの活用例
PairDropは、あらゆるデバイスとオペレーティングシステムにAirDropスタイルの転送をもたらす、最新のWebベースのファイル共有プラットフォームです。WebRTCテクノロジーを使用することで、ファイルはサーバーに触れることなく送信者から受信者へ直接転送されます。VPSは接続を調整するだけです。任意のデバイスでWebインターフェースを開き、ネットワーク上の他のユーザーを確認し、ワンクリックでファイルを送信できます。アカウント、アプリ、サイズ制限は一切ありません。
PairDropをセルフホストすることで、Traefikを介したHTTPSによって保護された、永続的で常にアクセス可能なファイル共有ハブをご自宅やオフィスに提供できます。ファイルがサードパーティのストレージを経由することはなく、転送はローカルネットワークの最大速度で実行されます。また、セルフホストのアプローチにより、チームがどれだけ共有しても、ファイルごとや帯域幅のコストはかかりません。
PairDropの主な機能
WebRTCを介したピアツーピア
ファイルはデバイス間で直接、ネットワークの最大速度で転送されます。サーバーは接続を仲介するのみであるため、データが中間ストレージに留まることはありません。
インストール不要
Windows、macOS、Linux、iOS、Androidのどのモダンブラウザでも動作します。ユーザーはURLにアクセスするだけで、すぐに共有を開始できます。
「自動デバイス検出」
同じネットワーク上のデバイスは、インターフェースに自動的に表示されるため、アドレスを入力したり、ペアリングコードを打ち込んだりすることなく、簡単に受信者を選択できます。
ファイル無制限
PairDropはファイルサイズの制限やファイルの種類によるフィルタリングを行わないため、小さなテキストスニペットから大きなビデオファイルまで、回避策なしで何でも共有できます。
QRコードペアリング
QRコードをスキャンすると、モバイルデバイスを瞬時に接続でき、スマートフォンとコンピューター間で共有する際にネットワークアドレスを入力する手間が省けます。
HostingerでPairDropを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。