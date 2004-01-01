PairDropは、あらゆるデバイスとオペレーティングシステムにAirDropスタイルの転送をもたらす、最新のWebベースのファイル共有プラットフォームです。WebRTCテクノロジーを使用することで、ファイルはサーバーに触れることなく送信者から受信者へ直接転送されます。VPSは接続を調整するだけです。任意のデバイスでWebインターフェースを開き、ネットワーク上の他のユーザーを確認し、ワンクリックでファイルを送信できます。アカウント、アプリ、サイズ制限は一切ありません。

PairDropをセルフホストすることで、Traefikを介したHTTPSによって保護された、永続的で常にアクセス可能なファイル共有ハブをご自宅やオフィスに提供できます。ファイルがサードパーティのストレージを経由することはなく、転送はローカルネットワークの最大速度で実行されます。また、セルフホストのアプローチにより、チームがどれだけ共有しても、ファイルごとや帯域幅のコストはかかりません。