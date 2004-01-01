Phoenixは、大規模言語モデル、エージェント、および検索パイプラインを使用するアプリケーションを開発するチーム向けにArize AIによって構築された、オープンソースのAIオブザーバビリティプラットフォームです。標準的なOpenTelemetryインストゥルメンテーションを通じて、アプリケーションによって生成されるすべてのトレースをキャプチャし、レイテンシー、トークン使用量、応答品質を可視化することで、エンジニアは顧客に影響が及ぶ前にリグレッションを発見できます。LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic、その他ほとんどのAIフレームワークに対応したすぐに使える統合機能により、Phoenixはコードの書き換えなしで既存のパイプラインに組み込むことができます。

独自のVPSでPhoenixをセルフホストすることで、プロンプト、モデル出力、および検索コンテキストを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。トレースごとの料金やデータレジデンシーの制約はありません。ディスクが許す限り、多くのテレメトリーを保存できます。