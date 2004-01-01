フェニックスの1クリックインストール
LLMアプリケーションとAIエージェントの本番環境における追跡、評価、監視向けのAIオブザーバビリティプラットフォーム（オープンソース）
Phoenix向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Phoenixの活用例
Phoenixは、大規模言語モデル、エージェント、および検索パイプラインを使用するアプリケーションを開発するチーム向けにArize AIによって構築された、オープンソースのAIオブザーバビリティプラットフォームです。標準的なOpenTelemetryインストゥルメンテーションを通じて、アプリケーションによって生成されるすべてのトレースをキャプチャし、レイテンシー、トークン使用量、応答品質を可視化することで、エンジニアは顧客に影響が及ぶ前にリグレッションを発見できます。LangChain、LlamaIndex、OpenAI、Anthropic、その他ほとんどのAIフレームワークに対応したすぐに使える統合機能により、Phoenixはコードの書き換えなしで既存のパイプラインに組み込むことができます。
独自のVPSでPhoenixをセルフホストすることで、プロンプト、モデル出力、および検索コンテキストを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。トレースごとの料金やデータレジデンシーの制約はありません。ディスクが許す限り、多くのテレメトリーを保存できます。
Phoenixの主な機能
オープンテレメトリー トレーシング
標準OTLPプロトコルを使用して、すべてのLLM呼び出し、ツール呼び出し、および検索ステップの完全な実行ツリーを捕捉します。
評価フレームワーク
LLM-as-a-judgeおよびコードベースの評価ツールをデータセット全体で実行し、応答の品質を評価し、デプロイ前に回帰を検出します。
「プロンプトプレイグラウンド」
アプリケーションコードに触れたり、再デプロイしたりすることなく、モデルやパラメータ間でプロンプトを並行して反復できます。
フレームワーク連携
LangChain、LlamaIndex、DSPy、Haystack、OpenAI、Anthropic、Bedrock、Vertex AIに対応したドロップイン・インスツルメンテーションです。
データセット実験
本番環境のトレースからデータセットを構築し、新しいプロンプトまたはモデルのバージョンに対してそれらを再生して、出力を比較します。
埋め込み分析
ドリフト、クラスター、関連性の低い結果を可視化する埋め込みの視覚化機能を使用して、検索品質を検証します。
HostingerでPhoenixを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。