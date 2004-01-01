1クリックインストールでのScryptedのデプロイ
AI搭載のスマート検知機能を備えた高性能ホームビデオ統合プラットフォームおよびNVR。
Scrypted向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Scryptedの活用例
Scryptedは、HomeKit、Google Home、Alexa、Home Assistantなどのスマートホームエコシステム全体でIPカメラを統合する、オープンソースのホームビデオ統合プラットフォームおよびネットワークビデオレコーダー（NVR）です。そのハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディングとプラグインアーキテクチャは、ベンダーロックインなしで低遅延のライブストリームと信頼性の高い24時間365日の録画を提供します。
Scrypted NVRプラグインは、AIを活用したスマート検出による連続録画、インスタントモーションアラート、そしてリモート監視のための洗練されたモバイルおよびデスクトップアプリを追加します。VPSでのセルフホスティングにより、映像の完全な所有権が得られ、継続的なクラウドサブスクリプション料金が不要になります。
Scryptedの主な機能
スマートホーム統合
単一の統合プラットフォームから、HomeKit、Google Home、Alexa、Home Assistantへカメラを同時にストリーミングします。
24時間年中無休 NVR録画
Scrypted NVRプラグインを使用すると、すべてのカメラを24時間体制で録画し、直感的なタイムラインナビゲーションを通じて映像を閲覧できます。
AIスマート検出
デバイス上の機械学習モデルを活用した、インテリジェントなモーション、人物、車両、動物のアラートを受信できます。
ハードウェアアクセラレーション
GPUまたはハードウェアアクセラレーションによるビデオデコードを活用することで、CPUオーバーヘッドを最小限に抑え、スムーズで低遅延のストリームを実現します。
プラグインエコシステム
カメラ、ロック、センサー、スマートホームデバイスに対応した数百ものコミュニティプラグインで、機能を拡張できます。
HostingerでScryptedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。