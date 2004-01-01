Scryptedは、HomeKit、Google Home、Alexa、Home Assistantなどのスマートホームエコシステム全体でIPカメラを統合する、オープンソースのホームビデオ統合プラットフォームおよびネットワークビデオレコーダー（NVR）です。そのハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディングとプラグインアーキテクチャは、ベンダーロックインなしで低遅延のライブストリームと信頼性の高い24時間365日の録画を提供します。

Scrypted NVRプラグインは、AIを活用したスマート検出による連続録画、インスタントモーションアラート、そしてリモート監視のための洗練されたモバイルおよびデスクトップアプリを追加します。VPSでのセルフホスティングにより、映像の完全な所有権が得られ、継続的なクラウドサブスクリプション料金が不要になります。