Ralllyは、Doodleや同様のSaaSアプリに代わるように設計された、プライバシーに配慮したオープンソースのスケジュール調整およびグループ投票ツールです。主催者は、提案された日時オプションを含む投票を作成し、リンクを共有します。回答者は、自分にとって都合の良い時間帯を選択します。参加者にアカウントは不要です。その後、主催者ダッシュボードで最も人気のある時間帯がハイライト表示され、最終的な時間を簡単に確定できます。

VPSでRalllyをセルフホストすることで、参加者のメールアドレス、回答データ、会議のトピックを、サードパーティのスケジュール調整サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、複数のタイムゾーン、ロックされたオプション、カスタムブランディング、主催者向けのメールマジックリンク認証をサポートしており、スタック全体は単一のNext.jsコンテナとPostgreSQLで動作します。これは個人利用には十分小さく、小規模なチームやクラブには十分堅牢です。