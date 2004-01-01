Ralllyが最大70％オフ

Ralllyのワンクリックインストール

グループ、チーム、タイムゾーンを横断して、最適な日時を共同で調整するためのセルフホスト型スケジュールツールです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,379/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Ralllyのワンクリックインストール

Rallly向けVPSプランの料金表

一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Ralllyの活用例

Ralllyは、Doodleや同様のSaaSアプリに代わるように設計された、プライバシーに配慮したオープンソースのスケジュール調整およびグループ投票ツールです。主催者は、提案された日時オプションを含む投票を作成し、リンクを共有します。回答者は、自分にとって都合の良い時間帯を選択します。参加者にアカウントは不要です。その後、主催者ダッシュボードで最も人気のある時間帯がハイライト表示され、最終的な時間を簡単に確定できます。

VPSでRalllyをセルフホストすることで、参加者のメールアドレス、回答データ、会議のトピックを、サードパーティのスケジュール調整サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、複数のタイムゾーン、ロックされたオプション、カスタムブランディング、主催者向けのメールマジックリンク認証をサポートしており、スタック全体は単一のNext.jsコンテナとPostgreSQLで動作します。これは個人利用には十分小さく、小規模なチームやクラブには十分堅牢です。

早速申し込む
{name}の活用例

Ralllyの主な機能

「グループデート投票」

複数の日時候補を提案し、招待者から都合の良い時間帯を収集して、最適な時間帯を提示します。Doodleのような形式の投票を、投票ごとの料金なしでご利用いただけます。

タイムゾーン対応

分散したチームが暗算なしで時間を選択できるように、各回答者の現地時間ですべてのオプションを自動的に表示します。

アカウントなしの回答

招待者は、サインアップやパスワードが不要で、手間なく名前と任意のメールアドレスで投票できます。一方、主催者は投票を管理するためのアカウントを保持します。

「マジックリンクログイン」

主催者は、パスワードの代わりにメールで送信されるマジックリンクを介してサインインすることで、利便性を損なうことなく、認証情報の攻撃対象領域を小さく保ちます。

「ロックされた非表示のオプション」

選択したオプションをロックして回答を固定するか、投票終了後にオプションを非表示にできます。これは、それ以上の変更なしに最終的な選択を確定するのに役立ちます。

カスタムブランディング

独自のサイト名、ロゴ、テーマを設定することで、アンケートは一般的なSaaSランディングページではなく、貴社の組織の一部であるかのように感じられます。

HostingerでRalllyを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

デプロイ
AppFlowy

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

デプロイ
BeaverHabits

BeaverHabits

毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

デプロイ
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