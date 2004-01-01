Ralllyのワンクリックインストール
グループ、チーム、タイムゾーンを横断して、最適な日時を共同で調整するためのセルフホスト型スケジュールツールです。
Rallly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ralllyの活用例
Ralllyは、Doodleや同様のSaaSアプリに代わるように設計された、プライバシーに配慮したオープンソースのスケジュール調整およびグループ投票ツールです。主催者は、提案された日時オプションを含む投票を作成し、リンクを共有します。回答者は、自分にとって都合の良い時間帯を選択します。参加者にアカウントは不要です。その後、主催者ダッシュボードで最も人気のある時間帯がハイライト表示され、最終的な時間を簡単に確定できます。
VPSでRalllyをセルフホストすることで、参加者のメールアドレス、回答データ、会議のトピックを、サードパーティのスケジュール調整サービスではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。このプラットフォームは、複数のタイムゾーン、ロックされたオプション、カスタムブランディング、主催者向けのメールマジックリンク認証をサポートしており、スタック全体は単一のNext.jsコンテナとPostgreSQLで動作します。これは個人利用には十分小さく、小規模なチームやクラブには十分堅牢です。
Ralllyの主な機能
「グループデート投票」
複数の日時候補を提案し、招待者から都合の良い時間帯を収集して、最適な時間帯を提示します。Doodleのような形式の投票を、投票ごとの料金なしでご利用いただけます。
タイムゾーン対応
分散したチームが暗算なしで時間を選択できるように、各回答者の現地時間ですべてのオプションを自動的に表示します。
アカウントなしの回答
招待者は、サインアップやパスワードが不要で、手間なく名前と任意のメールアドレスで投票できます。一方、主催者は投票を管理するためのアカウントを保持します。
「マジックリンクログイン」
主催者は、パスワードの代わりにメールで送信されるマジックリンクを介してサインインすることで、利便性を損なうことなく、認証情報の攻撃対象領域を小さく保ちます。
「ロックされた非表示のオプション」
選択したオプションをロックして回答を固定するか、投票終了後にオプションを非表示にできます。これは、それ以上の変更なしに最終的な選択を確定するのに役立ちます。
カスタムブランディング
独自のサイト名、ロゴ、テーマを設定することで、アンケートは一般的なSaaSランディングページではなく、貴社の組織の一部であるかのように感じられます。
HostingerでRalllyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。