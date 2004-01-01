TimeTaggerは、厳格なプロジェクト階層ではなく、インタラクティブなタイムラインとタグ駆動のワークフローを中心に構築された、オープンソースのウェブベースのタイムトラッカーです。フリーランサー、コンサルタント、時間単位で請求する個人向けに設計されており、煩雑なタイムシートソフトウェアを、あらゆる最新ブラウザで動作し、デバイス間で同期する高速でキーボードフレンドリーなUIに置き換えます。

独自のVPSでTimeTaggerをセルフホストすることで、記録されたすべての時間、クライアントタグ、請求書のエクスポートを管理下に置くことができます。第三者のSaaSが請求履歴を人質に取ることもなく、シートごとの料金も発生せず、忙しい週にアカウントが閉鎖されるリスクもありません。