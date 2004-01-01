TimeTaggerのワンクリック導入
プライバシーを最優先にした個人の時間トラッカーで、インタラクティブなタイムライン、タグ、レポート、および内蔵のポモドーロワークフローを搭載しています。
TimeTagger向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
TimeTaggerの活用例
TimeTaggerは、厳格なプロジェクト階層ではなく、インタラクティブなタイムラインとタグ駆動のワークフローを中心に構築された、オープンソースのウェブベースのタイムトラッカーです。フリーランサー、コンサルタント、時間単位で請求する個人向けに設計されており、煩雑なタイムシートソフトウェアを、あらゆる最新ブラウザで動作し、デバイス間で同期する高速でキーボードフレンドリーなUIに置き換えます。
独自のVPSでTimeTaggerをセルフホストすることで、記録されたすべての時間、クライアントタグ、請求書のエクスポートを管理下に置くことができます。第三者のSaaSが請求履歴を人質に取ることもなく、シートごとの料金も発生せず、忙しい週にアカウントが閉鎖されるリスクもありません。
TimeTaggerの主な機能
インタラクティブ タイムライン
ズーム可能なタイムライン上で一日を視覚化し、レコードをドラッグ、サイズ変更、分割して、実際の作業内容と完全に一致させることができます。
タグベースのトラッキング
厳格なプロジェクトツリーにとらわれず、自由形式のタグで作業にラベルを付けられます。これにより、同じレコードをクライアント、タスク、請求コードに同時に紐付けることが可能です。
PDFおよびCSVレポート
タグ、期間、またはターゲットで絞り込んだレポートを生成し、請求書作成、会計、チームの更新のためにPDFまたはCSV形式でエクスポートできます。
目標とポモドーロ
毎日、毎週、または毎月の時間目標を設定し、トラッカー内で直接、集中したポモドーロセッションを実行できます。追加のアプリは一切不要です。
「デバイス間同期」
レスポンシブなウェブUIを使用すれば、デスクトップ、タブレット、スマートフォンのいずれからでも追跡でき、すべての変更は自動的にセルフホスト型サーバーに同期されます。
プライバシーバイデザイン
すべての記録はVPS上のローカルSQLiteデータベースに保存されるため、クライアント名、時間、請求データがサードパーティのクラウドに送信されることはありません。
HostingerでTimeTaggerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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