Fasten Healthが最大70％オフ

Fasten Healthの1クリックインストールデプロイ

プロバイダーやデバイスからの健康データを統合する、セルフホスト型の個人および家族向け電子医療記録マネージャーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Fasten Healthの1クリックインストールデプロイ

Fasten Health向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Fasten Healthの活用例

Fasten On-Premは、個人や家族が医師、病院、検査機関、接続されたデバイスからの健康データを単一のプライベートアーカイブに統合できる、オープンソースのセルフホスト型電子医療記録（EMR）マネージャーです。FHIRヘルスケアデータ標準に基づいて構築され、Goで記述されており、手動入力や患者ポータルからエクスポートされたFHIRバンドルアップロードを通じて記録を取り込み、メモ、病状、投薬、アレルギー、検査結果とともに統合されたタイムラインで表示します。

独自のVPSでFastenをセルフホストすることで、個人を特定できる健康データを、SaaSの健康記録プロバイダーではなく、ご自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。これは、医療履歴がいかに機密性の高いものであるかを考えると重要です。暗号化されたSQLiteデータベース、シングルバイナリのGoランタイム、およびユーザーごとのサインアップにより、小さなVPSでも個人または家族の完全な記録を快適にホストできます。

早速申し込む
{name}の活用例

Fasten Healthの主な機能

FHIR Bundle インポート

患者ポータルまたは他の医療システムからエクスポートされたFHIRバンドルをアップロードして、既存の病歴をアーカイブに取り込みます。

FHIRネイティブストレージ

記録を元のFHIRリソース形式で保存することで、構造化クエリ、エクスポート、およびダウンストリーム処理をベンダーニュートラルに保つことができます。

手動レコード入力

FHIRアクセス以前の受診、医療提供者、または既存の記録について、検査結果、症状、投薬、予防接種、およびメモを手動で追加します。

家族アカウント

パートナー、お子様、またはご高齢の家族の記録を、個別のユーザーアカウントを使用して単一のインスタンスで管理できます。

暗号化されたデータベース

SQLiteデータベースは、デフォルトで保存時に暗号化されており、ディスク上の機密性の高い健康記録を日和見的なアクセスから保護します。

添付書類

スキャン文書、画像、PDFを診察記録に添付することで、すべての医療履歴を検索可能な一箇所に集約できます。

HostingerでFasten Healthを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

AdventureLog

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<span style="white-space: nowrap;">インタラクティブマップ</span>付きのセルフホスト型<span style="white-space: nowrap;">旅行トラッカー</span>と<span style="white-space: nowrap;">旅行プランナー</span>

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AirTrail

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インタラクティブな地図、統計、マルチユーザー対応を備えた個人のフライトジャーナル

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Baby Buddy

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保護者が赤ちゃんの毎日の活動や健康状態を記録・管理するのに役立つ育児記録アプリです。

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