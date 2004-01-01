Fasten On-Premは、個人や家族が医師、病院、検査機関、接続されたデバイスからの健康データを単一のプライベートアーカイブに統合できる、オープンソースのセルフホスト型電子医療記録（EMR）マネージャーです。FHIRヘルスケアデータ標準に基づいて構築され、Goで記述されており、手動入力や患者ポータルからエクスポートされたFHIRバンドルアップロードを通じて記録を取り込み、メモ、病状、投薬、アレルギー、検査結果とともに統合されたタイムラインで表示します。

独自のVPSでFastenをセルフホストすることで、個人を特定できる健康データを、SaaSの健康記録プロバイダーではなく、ご自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。これは、医療履歴がいかに機密性の高いものであるかを考えると重要です。暗号化されたSQLiteデータベース、シングルバイナリのGoランタイム、およびユーザーごとのサインアップにより、小さなVPSでも個人または家族の完全な記録を快適にホストできます。