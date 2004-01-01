Fasten Healthの1クリックインストールデプロイ
プロバイダーやデバイスからの健康データを統合する、セルフホスト型の個人および家族向け電子医療記録マネージャーです。
Fasten Health向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fasten Healthの活用例
Fasten On-Premは、個人や家族が医師、病院、検査機関、接続されたデバイスからの健康データを単一のプライベートアーカイブに統合できる、オープンソースのセルフホスト型電子医療記録（EMR）マネージャーです。FHIRヘルスケアデータ標準に基づいて構築され、Goで記述されており、手動入力や患者ポータルからエクスポートされたFHIRバンドルアップロードを通じて記録を取り込み、メモ、病状、投薬、アレルギー、検査結果とともに統合されたタイムラインで表示します。
独自のVPSでFastenをセルフホストすることで、個人を特定できる健康データを、SaaSの健康記録プロバイダーではなく、ご自身が管理するインフラストラクチャ内に保持できます。これは、医療履歴がいかに機密性の高いものであるかを考えると重要です。暗号化されたSQLiteデータベース、シングルバイナリのGoランタイム、およびユーザーごとのサインアップにより、小さなVPSでも個人または家族の完全な記録を快適にホストできます。
Fasten Healthの主な機能
FHIR Bundle インポート
患者ポータルまたは他の医療システムからエクスポートされたFHIRバンドルをアップロードして、既存の病歴をアーカイブに取り込みます。
FHIRネイティブストレージ
記録を元のFHIRリソース形式で保存することで、構造化クエリ、エクスポート、およびダウンストリーム処理をベンダーニュートラルに保つことができます。
手動レコード入力
FHIRアクセス以前の受診、医療提供者、または既存の記録について、検査結果、症状、投薬、予防接種、およびメモを手動で追加します。
家族アカウント
パートナー、お子様、またはご高齢の家族の記録を、個別のユーザーアカウントを使用して単一のインスタンスで管理できます。
暗号化されたデータベース
SQLiteデータベースは、デフォルトで保存時に暗号化されており、ディスク上の機密性の高い健康記録を日和見的なアクセスから保護します。
添付書類
スキャン文書、画像、PDFを診察記録に添付することで、すべての医療履歴を検索可能な一箇所に集約できます。
HostingerでFasten Healthを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。