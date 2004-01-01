Odysseusは、ChatGPTやClaudeのようなチャット、エージェント、リサーチ、ライティングツールを自身のサーバーに配置できるオープンソースのAIワークスペースです。ローカルまたはAPIモデルとの永続的なチャット、opencode上に構築されたエージェントランタイム、ディープな多段階リサーチ、ハードウェアを考慮した推奨事項を含むモデルクックブックに加え、ドキュメントエディター、メモ、タスク、CalDAVカレンダー、AIトリアージ機能付きIMAP/SMTP受信トレイをバンドルしています。

VPSでOdysseusをセルフホストすることで、すべての会話、ドキュメント、埋め込み、メールを完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。OpenAI、OpenRouter、または互換性のあるエンドポイントのAPIキーはご自身で用意し、永続的なメモリとスキルは、シートごとの料金やベンダーロックインなしに時間とともに進化します。