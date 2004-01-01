Odysseusの1クリックインストールでのデプロイ
チャット、エージェント、詳細な調査、メモリ、ドキュメント、メールに対応したセルフホスト型AIワークスペースです。これらすべてが独自のVPS上で動作します。
Odysseus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Odysseusの活用例
Odysseusは、ChatGPTやClaudeのようなチャット、エージェント、リサーチ、ライティングツールを自身のサーバーに配置できるオープンソースのAIワークスペースです。ローカルまたはAPIモデルとの永続的なチャット、opencode上に構築されたエージェントランタイム、ディープな多段階リサーチ、ハードウェアを考慮した推奨事項を含むモデルクックブックに加え、ドキュメントエディター、メモ、タスク、CalDAVカレンダー、AIトリアージ機能付きIMAP/SMTP受信トレイをバンドルしています。
VPSでOdysseusをセルフホストすることで、すべての会話、ドキュメント、埋め込み、メールを完全に自身のインフラストラクチャ上に保持できます。OpenAI、OpenRouter、または互換性のあるエンドポイントのAPIキーはご自身で用意し、永続的なメモリとスキルは、シートごとの料金やベンダーロックインなしに時間とともに進化します。
Odysseusの主な機能
任意のモデルとチャット
vLLM、llama.cpp、Ollama、OpenRouter、OpenAI、または任意のOpenAI互換のエンドポイントを、1つの統合されたチャットインターフェースから接続できます。
エージェント ランタイム
オープンコードベースのエージェントには、MCP、ウェブ、ファイル、シェル、スキル、メモリツールが搭載されており、これにより、タスク全体をエンドツーエンドで実行できます。
詳細な調査
複数ステップのリサーチ実行では、ソースを収集、読み込み、統合し、閲覧およびエクスポート可能な視覚的なレポートを作成します。
モデルクックブック
利用可能なハードウェアをスキャンし、実際に適合するGGUF、FP8、AWQモデルを推奨し、その後、ワンクリックでダウンロードして提供します。
永続メモリ＆スキル
ChromaDBをバックエンドとするベクトルおよびキーワード検索により、エージェントは長期記憶と、再起動後も維持される再利用可能なスキルを獲得します。
ドキュメント、ノート＆メール
AIトリアージ機能を備えたマルチタブのマークダウンエディター、ノート、ToDo、CalDAVカレンダー、IMAP/SMTPインボックスを1つのワークスペースで提供します。
HostingerでOdysseusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。