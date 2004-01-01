Langfuseは、チームがAIアプリケーションを完全に可視化できるオープンソースのLLMエンジニアリングプラットフォームです。LLM呼び出し、検索操作、エージェントアクションのすべての詳細なトレースをキャプチャし、障害のデバッグ、レイテンシーの測定、AIパイプライン全体のコストの把握を容易にします。LangChain、LlamaIndex、Haystackとの統合、およびPythonとTypeScript用の直接SDKにより、Langfuseは事実上すべてのAIフレームワークとモデルプロバイダーで動作します。

Langfuseをセルフホストすることで、プロンプト、モデル入力、出力、評価結果といったすべてのアプリケーションデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、AIアプリケーションが機密文書、顧客データ、または環境外に出すことのできない独自のビジネスロジックを扱う場合に重要です。