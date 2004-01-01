1クリックインストールでのLangfuseデプロイ
本番環境におけるAIアプリケーションの追跡、評価、改善のためのオープンソースLLMエンジニアリングプラットフォーム。
Langfuse向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Langfuseの活用例
Langfuseは、チームがAIアプリケーションを完全に可視化できるオープンソースのLLMエンジニアリングプラットフォームです。LLM呼び出し、検索操作、エージェントアクションのすべての詳細なトレースをキャプチャし、障害のデバッグ、レイテンシーの測定、AIパイプライン全体のコストの把握を容易にします。LangChain、LlamaIndex、Haystackとの統合、およびPythonとTypeScript用の直接SDKにより、Langfuseは事実上すべてのAIフレームワークとモデルプロバイダーで動作します。
Langfuseをセルフホストすることで、プロンプト、モデル入力、出力、評価結果といったすべてのアプリケーションデータを、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持できます。これは、AIアプリケーションが機密文書、顧客データ、または環境外に出すことのできない独自のビジネスロジックを扱う場合に重要です。
Langfuseの主な機能
分散トレーシング
すべてのLLM呼び出し、ツール使用、検索、およびエージェントステップの完全な実行ツリーをキャプチャし、障害とレイテンシーのボトルネックを特定します。
プロンプト管理
プロンプトのバージョン管理と共同作業を一元的に行い、サーバーサイドキャッシュを利用することで、すべてのデプロイにおけるモデルのレイテンシーを最小限に抑えます。
評価パイプライン
LLM-as-a-judge、ユーザーフィードバック、または手動ラベリングを用いて回答を評価し、出力品質を体系的に測定・改善します。
データセット管理
更新されたプロンプトやモデルをデプロイする前に、本番環境のトレースからテストセットとベンチマークを構築し、変更を検証します。
「LLM プレイグラウンド」
アプリケーションコードに触れることなく、任意のサポートされているモデルに対してプロンプト設定を対話的にテストし、比較します。
フレームワーク統合
LangChain、LlamaIndex、Haystack、そしてLiteLLMを介した100以上のLLMとのネイティブ連携により、ドロップイン計測に対応しています。
HostingerでLangfuseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。