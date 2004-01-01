Papraの1クリックインストール
重要なファイルをアーカイブおよび取得するための、ミニマルなオープンソース文書管理プラットフォームです。
Papra向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Papraの活用例
Papraは、個人的な文書や組織の文書（領収書、保証書、契約書など、保管が必要なあらゆるもの）を長期保存し、簡単に検索できるように設計されたオープンソースの文書管理およびアーカイブプラットフォームです。肥大化したDMSソリューションとは異なり、Papraはシンプルさに焦点を当てています。文書をアップロードし、タグ付けし、検索し、何年後でも再び見つけ出すことができます。
独自のVPSでPapraをセルフホストすることで、第三者によるアクセス、文書ごとの料金、自身のディスク容量を超えるストレージ制限なしに、文書を完全に管理できます。内蔵のSQLiteデータベースは、インフラストラクチャの依存関係がゼロであることを意味します。単一のコンテナとボリュームだけで済みます。
Papraの主な機能
「全文検索」
ドキュメントコンテンツ、タグ、メタデータ全体を瞬時に検索できます。これには、OCRでスキャンされた画像から抽出されたテキストも含まれます。
自動タグ付けルール
ファイル名のパターンまたはコンテンツに基づいて受信ドキュメントを自動的にタグ付けするルールを定義し、手作業なしでアーカイブを整理された状態に保ちます。
メール取り込み
メールで書類を直接Papraの受信トレイに送信することで、領収書や請求書が届き次第、簡単にアーカイブできます。
組織と共有
複数の組織を作成し、コラボレーターを招待することで、家族や小規模チームが別々のスペースでドキュメントを一緒に管理できます。
APIとウェブフック
Papraを他のツールと連携させ、REST API、CLI、SDK、およびウェブフックを使用して、ドキュメントワークフローを自動化します。
HostingerでPapraを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。