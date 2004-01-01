Papraは、個人的な文書や組織の文書（領収書、保証書、契約書など、保管が必要なあらゆるもの）を長期保存し、簡単に検索できるように設計されたオープンソースの文書管理およびアーカイブプラットフォームです。肥大化したDMSソリューションとは異なり、Papraはシンプルさに焦点を当てています。文書をアップロードし、タグ付けし、検索し、何年後でも再び見つけ出すことができます。

独自のVPSでPapraをセルフホストすることで、第三者によるアクセス、文書ごとの料金、自身のディスク容量を超えるストレージ制限なしに、文書を完全に管理できます。内蔵のSQLiteデータベースは、インフラストラクチャの依存関係がゼロであることを意味します。単一のコンテナとボリュームだけで済みます。