SurrealDBの1クリックデプロイ
ドキュメント、グラフ、リレーショナル、時系列、地理空間、およびベクトルデータを、単一のSQLライクなクエリ言語を介して組み合わせたマルチモデルデータベースです。
SurrealDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
SurrealDBの活用例
SurrealDBは、Rustで書かれた最新のマルチモデルデータベースです。ドキュメント、グラフ、リレーショナル、時系列、地理空間、ベクターデータを単一のエンジンに統合し、複数の専門データベースを使い分けることなく柔軟性を求める開発者向けに設計されたSQLライクなクエリ言語であるSurrealQLを介してアクセスします。リアルタイムライブクエリ、行レベルの権限、およびデータベース自体に組み込まれた認証のネイティブサポートにより、SurrealDBはWebおよびモバイルアプリのデータベースとバックエンド・アズ・ア・サービスの両方として機能します。
VPSでSurrealDBをセルフホストすることで、開発者や小規模チームは、SurrealDB Cloudのクエリごとの料金なしで、強力なマルチモデルデータベースを利用できます。単一バイナリのアーキテクチャにより、ドキュメント、グラフ、時系列ワークロード用に個別のデータベースを運用する場合と比較して、デプロイと運用がシンプルになります。
SurrealDBの主な機能
マルチモデルデータ型
ドキュメント、グラフ、リレーショナル行、時系列データ、地理空間データ、ベクトルを、各モデルに個別のサービスを使用することなく、同じデータベースに保存できます。
SurrealQL クエリ言語
スキーマに組み込まれた、グラフトラバーサル、ベクトル検索、地理空間演算子、および計算フィールドの拡張機能を備えたSQLライクなクエリ言語です。
リアルタイムライブクエリ
ポーリングや外部イベントバスインフラストラクチャなしで、WebSocket経由でライブクエリの結果を購読し、リアルタイムのUI更新を実現できます。
行レベルセキュリティ
スキーマに組み込まれたきめ細かな権限により、中間APIレイヤーなしで、データベースをウェブおよびモバイルクライアントに直接安全に公開できます。
「組み込み認証」
組み込みのユーザー、スコープ、およびJWTベースの認証により、SurrealDBはプロトタイプアプリ向けのバックエンド・アズ・ア・サービスとして使用可能になります。
複数のクエリインターフェース
HTTP REST、WebSocket、JavaScript、Python、Rust、Go、Java、.NET、PHP向けのネイティブクライアントライブラリ、またはSurrealQL CLIを介して直接クエリを実行します。
HostingerでSurrealDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。