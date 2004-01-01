SurrealDBは、Rustで書かれた最新のマルチモデルデータベースです。ドキュメント、グラフ、リレーショナル、時系列、地理空間、ベクターデータを単一のエンジンに統合し、複数の専門データベースを使い分けることなく柔軟性を求める開発者向けに設計されたSQLライクなクエリ言語であるSurrealQLを介してアクセスします。リアルタイムライブクエリ、行レベルの権限、およびデータベース自体に組み込まれた認証のネイティブサポートにより、SurrealDBはWebおよびモバイルアプリのデータベースとバックエンド・アズ・ア・サービスの両方として機能します。

VPSでSurrealDBをセルフホストすることで、開発者や小規模チームは、SurrealDB Cloudのクエリごとの料金なしで、強力なマルチモデルデータベースを利用できます。単一バイナリのアーキテクチャにより、ドキュメント、グラフ、時系列ワークロード用に個別のデータベースを運用する場合と比較して、デプロイと運用がシンプルになります。