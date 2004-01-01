Vaultの1クリックインストール。
機密性の高い認証情報や証明書を安全に保存、アクセス、ローテーションするための、業界標準のシークレット管理プラットフォームです。
Vault向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vaultの活用例
HashiCorp Vaultは、インフラ全体にわたる機密データ（APIキー、データベースパスワード、証明書、トークンなど）の制御を一元化する、IDベースのシークレット管理プラットフォームです。認証情報を設定ファイルや環境変数に分散させる代わりに、Vaultはすべてのアクセスイベントの完全な監査ログを備えた、信頼できる単一の情報源を提供します。
Vaultは、オンデマンドで生成され、使用後に自動的に失効する動的シークレットをサポートしており、漏洩した認証情報や長期間有効な認証情報によるリスクを劇的に軽減します。VPSでVaultをセルフホストすることで、シークレットインフラストラクチャを完全に管理下に置くことができます。これにより、クラウドプロバイダーがお客様のキー、監査証跡、またはそれらが保護するアプリケーションにアクセスすることはありません。
Vaultの主な機能
動的シークレット
データベースやクラウドサービス向けに、必要に応じて短期間の認証情報を生成します。これらは設定可能なTTL（有効期間）が経過すると自動的に失効し、長期間漏洩したシークレットによるリスクを排除します。
サービス型暗号化
Vault APIを介してアプリケーションデータを暗号化および復号化し、暗号化キーを直接管理することなく、ストレージ層に変更を加えることなく機密データを保護します。
完全な監査ロギング
すべてのシークレットの読み取り、書き込み、削除は、完全なIDとタイムスタンプの詳細とともにログに記録され、これにより、コンプライアンス監査やインシデント調査のための変更不可能な追跡記録が提供されます。
「複数の認証方法」
トークン、AppRole、GitHub、AWS IAM、またはKubernetesサービスアカウントを介して認証し、Vaultを既存のIDおよびデプロイメントパイプラインに統合します。
シークレットリースとTTL
シークレットは有効期間（time-to-live）の値とともに発行され、プログラムによって更新または取り消しが可能であるため、Vaultが管理するすべての認証情報に対して、きめ細かなライフサイクル制御を提供します。
HostingerでVaultを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。