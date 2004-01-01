HashiCorp Vaultは、インフラ全体にわたる機密データ（APIキー、データベースパスワード、証明書、トークンなど）の制御を一元化する、IDベースのシークレット管理プラットフォームです。認証情報を設定ファイルや環境変数に分散させる代わりに、Vaultはすべてのアクセスイベントの完全な監査ログを備えた、信頼できる単一の情報源を提供します。

Vaultは、オンデマンドで生成され、使用後に自動的に失効する動的シークレットをサポートしており、漏洩した認証情報や長期間有効な認証情報によるリスクを劇的に軽減します。VPSでVaultをセルフホストすることで、シークレットインフラストラクチャを完全に管理下に置くことができます。これにより、クラウドプロバイダーがお客様のキー、監査証跡、またはそれらが保護するアプリケーションにアクセスすることはありません。