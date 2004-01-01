CloudBeaverの1クリックインストール
DBeaverチームによって構築されたウェブベースのデータベース管理ツールで、PostgreSQL、MySQL、MongoDBなど、数十種類のデータベースをサポートしています。
CloudBeaver向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CloudBeaverの活用例
CloudBeaverは、人気のDBeaverデスクトップクライアントを開発したチームが手がけるウェブベースのデータベース管理アプリケーションです。これは、あらゆるブラウザでプロフェッショナルレベルのデータベース管理を可能にし、チームが各マシンにデスクトップソフトウェアをインストールすることなく、単一のインターフェースから複数のデータベースシステムをクエリ、視覚化、管理できるようにします。
VPSでCloudBeaverをセルフホストすることで、データベースの認証情報とクエリ結果を自身のネットワーク内に保持できます。これにより、個々のデータベースをパブリックインターネットに公開することを避けつつ、チームが必要なデータベースへの集中管理されたロールベースのアクセスを、あらゆるデバイスから、あらゆる場所から提供できます。
CloudBeaverの主な機能
マルチデータベース対応
PostgreSQL、MySQL、SQLite、MongoDB、Oracle、SQL Serverなど、その他多数のデータベースに、統合された単一のインターフェースから接続できます。
ビジュアルクエリビルダー
ドラッグ＆ドロップインターフェースで複雑なクエリを構築でき、エラーを減らし、経験の少ないユーザーでも利用しやすくなります。
ロールベースのアクセス制御
接続レベルでユーザー権限を管理し、チームメンバーがアクセスを許可されたデータベースのみを表示できるようにします。
高度なSQLエディタ
構文ハイライト、オートコンプリート、クエリ履歴を備え、日々の生産的なデータベース作業を支援する多機能エディターです。
データ視覚化
別のBIツールにエクスポートすることなく、ブラウザで直接クエリ結果をチャートやグラフとして表示します。
HostingerでCloudBeaverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。