CloudBeaverは、人気のDBeaverデスクトップクライアントを開発したチームが手がけるウェブベースのデータベース管理アプリケーションです。これは、あらゆるブラウザでプロフェッショナルレベルのデータベース管理を可能にし、チームが各マシンにデスクトップソフトウェアをインストールすることなく、単一のインターフェースから複数のデータベースシステムをクエリ、視覚化、管理できるようにします。

VPSでCloudBeaverをセルフホストすることで、データベースの認証情報とクエリ結果を自身のネットワーク内に保持できます。これにより、個々のデータベースをパブリックインターネットに公開することを避けつつ、チームが必要なデータベースへの集中管理されたロールベースのアクセスを、あらゆるデバイスから、あらゆる場所から提供できます。