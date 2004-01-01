Moodistの1クリックデプロイ
集中とリラックスを目的とした、84種類の厳選されたサウンドスケープと内蔵の生産性向上ツールを備えるオープンソースの環境音ミキサーです。
Moodist向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Moodistの活用例
Moodistは、厳選されたサウンドスケープを重ねて、集中、リラックス、またはクリエイティブな作業に最適なオーディオ環境を作成できるオープンソースのアンビエントサウンドミキサーです。雨や森の環境音から、カフェの喧騒やホワイトノイズのバリエーションまで、84種類の厳選されたサウンドで、気分やタスクに合わせてカスタムミックスを作成し、後で再適用できるようにプリセットとして保存できます。
サウンドミキシングに加えて、Moodistはポモドーロタイマー、カウントダウンタイマー、呼吸エクササイズ、タスクリスト、メモ帳など、生産性向上ツール一式をインターフェースに直接バンドルしています。ミックスはURLを介して共有できるため、同僚や友人も同じサウンドスケープを聴くことができます。セルフホスティングにより、サードパーティサービスに依存することなく、独自のVPSでプライベートな常時利用可能なインスタンスを運用できます。
Moodistの主な機能
レイヤーサウンドミキシング
複数の環境音を同時に組み合わせ、個々の音量レベルを調整して、パーソナライズされたサウンドスケープを作成できます。
業務効率化スイート
ポモドーロタイマー、カウントダウンタイマー、呼吸エクササイズ、タスクリスト、メモ帳のすべてが同じインターフェースに組み込まれています。個別のアプリは必要ありません。
「共有ミックス」
現在のサウンドスケープをURLとしてエクスポートすれば、チームメイトや友人がすぐに同じミックスを読み込んで聴けるようになります。
「プリセット管理」
お気に入りのサウンドスケープを保存し、名前を付けて、再読み込みすることで、ワンクリックで適切な環境に戻ることができます。
プログレッシブWebアプリ
Moodistをホーム画面にインストールすると、オフラインアクセスが可能になり、デスクトップとモバイルデバイスの両方でネイティブアプリのような感覚で利用できます。
HostingerでMoodistを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。