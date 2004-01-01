Moodistは、厳選されたサウンドスケープを重ねて、集中、リラックス、またはクリエイティブな作業に最適なオーディオ環境を作成できるオープンソースのアンビエントサウンドミキサーです。雨や森の環境音から、カフェの喧騒やホワイトノイズのバリエーションまで、84種類の厳選されたサウンドで、気分やタスクに合わせてカスタムミックスを作成し、後で再適用できるようにプリセットとして保存できます。

サウンドミキシングに加えて、Moodistはポモドーロタイマー、カウントダウンタイマー、呼吸エクササイズ、タスクリスト、メモ帳など、生産性向上ツール一式をインターフェースに直接バンドルしています。ミックスはURLを介して共有できるため、同僚や友人も同じサウンドスケープを聴くことができます。セルフホスティングにより、サードパーティサービスに依存することなく、独自のVPSでプライベートな常時利用可能なインスタンスを運用できます。