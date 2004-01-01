Linkwardenの1クリックインストールによるデプロイ
共同ブックマークマネージャーは、ウェブページ全体のスナップショットをアーカイブするため、保存したリンクがリンク切れになることはありません。
Linkwarden向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Linkwardenの活用例
Linkwardenは、セルフホスト型ブックマークマネージャーです。リンクを保存した瞬間に、画像や書式設定を含むフルページのスナップショットを自動的にアーカイブすることで、リンク切れを解決します。元のURLに何が起こっても、ブックマークは何年経っても読み取り可能です。コレクション、タグ、ハイライト、注釈により、単なるリンクの羅列ではなく、構造化されたナレッジベースを構築できます。
Linkwardenをセルフホストすることで、VPSのストレージ容量のみに制限される無制限のアーカイブ、閲覧パターンに関する完全なプライバシー、そして、クラウドサービスがシャットダウンしたり料金モデルを変更したりすることによって、長年キュレーションしてきたブックマークを失うリスクがない、といった利点があります。
Linkwardenの主な機能
「全ページアーカイブ」
元のサイトがオフラインになっても、画像付きで完全なページスナップショットを自動的にキャプチャし、ブックマークされたコンテンツを保持します。
「コレクション＆タグ」
ブックマークを、カスタムタグと注釈付きの名前付きコレクションに整理し、構造化された検索可能なナレッジベースを構築します。
複数ユーザーコラボレーション
チームメイトとコレクションを共有し、チームでの調査や知識共有のために、ユーザーごとの権限でアクセスを制御できます。
「全文検索」
アーカイブされたページコンテンツ、タイトル、説明、および注釈を横断して検索し、コレクション内のあらゆるものを即座に見つけられます。
「ブラウザ拡張機能」
拡張機能がコンテンツが消える前にキャプチャするため、ChromeまたはFirefoxからワンクリックで直接ページを保存できます。
HostingerでLinkwardenを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。