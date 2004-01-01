Linkwardenは、セルフホスト型ブックマークマネージャーです。リンクを保存した瞬間に、画像や書式設定を含むフルページのスナップショットを自動的にアーカイブすることで、リンク切れを解決します。元のURLに何が起こっても、ブックマークは何年経っても読み取り可能です。コレクション、タグ、ハイライト、注釈により、単なるリンクの羅列ではなく、構造化されたナレッジベースを構築できます。

Linkwardenをセルフホストすることで、VPSのストレージ容量のみに制限される無制限のアーカイブ、閲覧パターンに関する完全なプライバシー、そして、クラウドサービスがシャットダウンしたり料金モデルを変更したりすることによって、長年キュレーションしてきたブックマークを失うリスクがない、といった利点があります。