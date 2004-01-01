ワンクリックインストールによるForm.ioのデプロイ
動的なフォームの作成、埋め込み、管理に対応したフォームビルダー兼データ管理APIプラットフォーム（オープンソース）
Form.io向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Form.ioの活用例
Form.ioは、開発者が複雑なフォームを作成し、提出物を管理し、データ駆動型アプリケーションを構築できるようにするオープンソースのフォーム構築およびAPIプラットフォームです。視覚的なドラッグ＆ドロップフォームビルダーと強力なREST APIバックエンドを組み合わせており、あらゆるウェブまたはモバイルアプリケーションにフォームを簡単に埋め込むことができます。
Form.ioをセルフホストすることで、フォームデータと提出物の完全な所有権が得られます。機密情報（アンケート回答、顧客受付フォーム、または社内ワークフローなど）を扱う組織は、提出ごとの料金なしで、すべてを自社のインフラストラクチャに保持し、完全なデータ主権を確保できるというメリットがあります。
Form.ioの主な機能
「ビジュアルフォームビルダー」
ドラッグ＆ドロップエディターは、テキストフィールド、ファイルアップロード、ネストされたフォーム、および条件ロジックをコードを書かずにサポートしています。
自動生成されたREST API
すべてのフォームは、あらゆるアプリケーションからの送信を作成、読み取り、管理するためのREST APIを自動的に生成します。
ロールベースアクセス制御
きめ細かなロールと権限管理により、フォームを提出、閲覧、または管理できるユーザーを制御します。
カスタム提出アクション
フォームが送信されると、ウェブフックをトリガーし、メールを送信し、またはデータを自動的に変換します。
組み込み可能JavaScript SDK
公式のForm.io JavaScript SDKを使用すると、React、Angular、Vue、または任意のウェブアプリにフォームを埋め込むことができます。
HostingerでForm.ioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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