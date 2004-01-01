Form.ioは、開発者が複雑なフォームを作成し、提出物を管理し、データ駆動型アプリケーションを構築できるようにするオープンソースのフォーム構築およびAPIプラットフォームです。視覚的なドラッグ＆ドロップフォームビルダーと強力なREST APIバックエンドを組み合わせており、あらゆるウェブまたはモバイルアプリケーションにフォームを簡単に埋め込むことができます。

Form.ioをセルフホストすることで、フォームデータと提出物の完全な所有権が得られます。機密情報（アンケート回答、顧客受付フォーム、または社内ワークフローなど）を扱う組織は、提出ごとの料金なしで、すべてを自社のインフラストラクチャに保持し、完全なデータ主権を確保できるというメリットがあります。