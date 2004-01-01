OneTimeSecret を使用すると、パスワード、APIキー、プライベートメッセージなどの機密情報を、一度閲覧されると自己破壊するリンクを介して共有できます。受信者がリンクを開くと、シークレットはサーバーから完全に削除され、痕跡を残しません。

独自のVPSでOneTimeSecretをセルフホストすると、共有されたシークレットがサードパーティのインフラストラクチャに触れることはありません。暗号化、保持ポリシー、アクセスログを制御できるため、認証情報、顧客データ、またはメールやチャットには機密性が高すぎる情報を扱うチームにとって理想的です。